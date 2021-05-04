飼犬追逐機車騎士咬破褲子 法官判罰飼主3千

住台南的吳姓男子今年1月間所飼養的狗，在林姓男機車騎士經過時，追逐林騎乘機車，咬破林褲子，涉嫌造成林安全危害與驚嚇，法官認為吳將犬隻隨意飼養於屋前，該飼犬極有可能對經過行人追逐造成驚嚇，卻未事先採取適當措施加以防制，吳的行為違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，判處罰鍰3千元。

吳於今年1月23日下午5點58分，在中西區住處前，縱容所飼養犬隻撲襲林，致林遭犬隻追逐咬破褲子且受驚嚇，被警方認被違反社會秩序維護法第70條第3款，移請台南地院簡易法庭裁處。

據了解，驅使或縱容動物嚇人者，應處3天以下拘留或12,000元以下罰緩，社會秩序維護法第70條第3款定有明文。所謂「驅使」係積極以動物嚇人，「縱容」則指飼主於動物嚇人時，知悉且消極不予阻止，必於動物正在嚇人，而飼主仍未予阻止時，才可謂縱容動物嚇人。

法官認為，依吳及林姓被害人警詢陳述，可認定處吳在住前飼養犬隻，在林經過時，追逐林騎乘機車，並咬破林褲子，造成安全上危害與驚嚇。