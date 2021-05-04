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比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億美元財富

撞癱瘓未和解竟獲緩刑 法官認和解絕非緩刑必要條件

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民施姓女子去年騎機車行經十甲路，未注意車前狀況撞到未靠邊行走的莫姓婦人，致莫婦頭部重創，迄今意識昏迷、四肢癱瘓，施女願賠320萬，但莫婦家人要求賠506萬，雙方和解破局，法官以有無和解供參考，但絕非法院斟酌是否宣告緩刑的必要條件，認施女有悔意，且莫女家人已提起民事損害賠償，依過失傷害致人重傷罪將施女判刑6月，緩刑2年。可上訴二審。

判決書指出，施女去年3月12日上午，騎機車沿中市東區十甲路慢車道行駛，行至十甲路71號前時，未注意車前狀況，適前方莫姓婦人沿十甲路慢車道未靠邊行走，施女未注意而自後追撞莫婦，致莫婦受有創傷性硬腦膜下出血，經送醫救治，受有創傷性顱內出血顱骨切開術後，目前仍意識昏迷、四肢癱瘓重傷害。施女肇事後向警自首

施女騎機車疏未注意車前狀況，因而肇事致使被害人受有重傷害，為肇事主因，被害人莫婦就本案亦有於慢車道未靠邊行走，妨礙交通，為肇事次因。

法官審理時，施女就本件車禍已提出320萬元（含強制險理賠金額）的賠償金展現和解誠意，莫婦的家人要求施女必須賠償506萬元（不含強制險理賠金額），因而導致雙方無法達成和解。

緩刑宣告其旨在藉由刑之執行猶豫，給予被告自新之機會，以避免短期自由刑之流弊，是否宣告緩刑，應個案追求其妥當性，被告是否與被害人成立和解，固不妨作為參考之因素，但絕非法院斟酌是否宣告緩刑的必要條件。

法院行使此項職權時，除應審查被告是否符合緩刑之法定要件外，仍應受比例原則與平等原則等一般法律原則之支配，以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求。

法官審酌，施女犯後自首坦承犯行，顯有悔意，因一時疏失，偶罹刑典，經此刑宣告後，應知警惕而無再犯之虞，且她並非完全無彌補自身過錯所造成傷害的誠意，本案雖因雙方對損害金額尚未達成共識而暫無法和解，但莫婦的家人已提起請求損害賠償的附帶民事訴訟，關於賠償金額計算、過失比例的折抵等相關爭執，自能循民事訴訟程序加以解決。

至於施女告所負刑責部分，法官認為她經此科刑教訓，應知所警惕，故所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，以勵自新。

台中市民施姓女子去年騎機車撞到路人莫婦迄今意識昏迷、四肢癱瘓，施女願賠320萬，但莫婦家人要求賠506萬，雙方和解破局，法官依過失傷害致人重傷罪將施女判刑6月，緩刑2年。可上訴二審。
台中市民施姓女子去年騎機車撞到路人莫婦迄今意識昏迷、四肢癱瘓，施女願賠320萬，但莫婦家人要求賠506萬，雙方和解破局，法官依過失傷害致人重傷罪將施女判刑6月，緩刑2年。可上訴二審。

車道 民事訴訟 自首

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