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越美容師自號美國幹部廣開課 新住民控假造身份真詐財

聯合報 / 記者楊湛華曾增勳朱冠諭／桃園即時報導

桃園一越南美容名師被控疑似假多個協會名義，辦理美容技能競賽，又自稱是「CAMEO BEAUTY ART U.S.A」美國協會的台灣幹部，在美方授權下辦理「講師」、「評審」等認證，藉此吸金數萬元。

琉璃光足體養生會館董事長朱品臻表示，去年美容師陳郁蓮找她合作，她以品臻晚禮服公司名協助辦理，先後在去年8月、11月舉辦第6屆、7屆紋繡、美睫、美甲、美容競賽，並介紹很多朋友參加競賽，每人繳費最少1.5萬元、最多繳10萬元。今年5月，陳又舉辦第8屆紋繡、美睫、美甲、美容競賽，她接到很多被害人爆料求助，指陳是「假協會名義真詐財」。

朱品臻說，陳疑似虛構「CAMEO BEAUTY ART U.S.A」等機構團體，還誆稱自己是該協會的台灣分會教育長，並獲授權進行台灣地區越南籍證書審核，讓被害人誤信通過認證可取得「評審」、「講師」、「傑出名師名店」等聘任證書及獎盃，未料陳舉辦課程卻無相關執照，因此提醒台灣新住民別再受騙。除表明切斷關係，朱更已提告，也向外界聲明，今後陳郁蓮所有作為，均與她無關。

記者致電陳郁蓮，她否認自己假協會真詐財，並強調針對她的指控都是網路謠言，一切將交由「CAMEO BEAUTY ART U.S.A」公司處理，若有任何法律行動，會再向外界說明，但不是現在，「現在有其他事情要忙」。

陳郁蓮在網路上自稱是CAMEO ART台灣美業教育長、郁蓮美妝美學企業公司負責人。陳郁蓮經營的「莉蓮美甲」臉書3月底發布「第8屆紋繡、美睫、美甲、美容競賽」資訊，活動由「中華亞太美業技藝訓練定協會」主辦，地點是桃園區莊敬路上的一間餐廳。

陳郁蓮稱指控都是網路謠言，圖為莉蓮美甲店面。翻攝自Google Maps
陳郁蓮稱指控都是網路謠言，圖為莉蓮美甲店面。翻攝自Google Maps

越南 吸金 新住民

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