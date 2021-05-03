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日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

抽菸放火燒機車判無罪 法官：未達燒毀程度

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

石姓男子抽菸引燃鄰居的機車，檢察官調查認為，他與鄰居曾有糾紛，懷疑石有犯罪動機，依放火罪起訴石。台北地方法院審理認為，石引燃火勢燒到機車，但機車未達燒毀程度，判石無罪，可上訴。

合議庭認為，放火、失火罪的構成要件，是要燒毀標的物，被害人機車雖有受損，但機車尚未達到不堪使用的程度，石男只犯刑法毀損罪，毀損罪是告訴乃論罪，但被害人沒有提告。

石與鄰居曾因住家漏水等問題起爭執，2019年12月14日他外出買菸，檢方指控，石回到住處後，將點燃的香菸放到鄰居機車前的置物箱內，火苗引燃置物箱裡的衛生紙與毛巾，石男被控放火燒毀他人所有物罪。

不過，法院開庭時，石辯稱他只是抽菸時遇風大吹落菸蒂，才不慎引燃機車，沒有放火的意圖，否認檢察官所指控的罪名。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官

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