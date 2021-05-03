抗組織胺摻中藥 中醫師為求藥效判緩刑罰20萬

新北市板橋一中醫診所的黃姓負責人、中醫師為求藥效，在3名病患的中藥內摻入西藥抗組織胺，經民眾送檢發現後由新北市衛生局舉發。黃男遭新北地方法院依《藥事法》判處8個月徒刑，緩刑3年，判刑確定後向公庫支付20萬元，可上訴。

70歲的黃男開設中醫診所，負責中藥調劑等工作，他為求讓藥效更好，從2019年11月到2020年4月間，分別在3名患者的中藥內摻入抗組織胺chlorpheniramine。其中一名患者的父親自行將中藥送檢，發現中藥摻有西藥，經新北市衛生局檢驗後向新北地檢署舉發。

新北地院審理指出，黃男明知中醫師不得開立西藥，且中藥粉內不得摻入西藥供患者服用，但黃男在短時間內連續在中藥裡加入西藥，屬於偽藥，違反病患的信賴利益。