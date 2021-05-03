不捨家傳鄭板橋字畫被拍賣 他籌8萬元繳清欠款

法務部行政執行署嘉義分署，上月6日查扣拍賣一幅疑似清朝鄭板橋「行書墨蘭苦茗七言聯」書畫，因拍價僅2萬元流標，原訂明日二拍，被查扣字畫的李姓義務人擔心家傳字畫遭法拍，今籌得8萬餘元清繳欠費，取回該件書畫，嘉義分署今依法撤銷查封並停止明日該筆拍賣程序。

李姓義務人今向嘉義執行署表示，該字畫其父已收藏60多年，雖不確定是否為真跡，上次又流標，但實在捨不得作品被拍賣，決定籌款繳費拿回作品。

嘉義分署表示，多年前曾以400萬元拍出疑以張大千名畫真跡，上月透過媒體報導，該幅書畫也成為民眾競買關注焦點，雖然最高出價僅2萬元流標，但近期已有多人洽詢表示高度興趣，還有遠至高雄民眾來電詢問，將在二拍日來競買。

「競標出價又不賣、不合理！」曾參與競標出價的許姓競標人表示，上月競標該作品並未訂出底標，他出價2萬元後、沒有人再出價，結果嘉義分署還問李姓義務人「是否接受2萬拍出？」李不接受就流標不賣了，他認為這不合理，畢竟拍賣前沒定底標、自由競價，怎麼可以因不滿意價格，突然取消搶拍機會。

嘉義分署說明，被拍賣停若沒有訂底價，執行拍賣書記官必須詢問義務人和拍賣機關，對拍賣價格是否有意見，若有意見就停拍流標，這是義務人的權益。