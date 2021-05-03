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涉凌虐5歲女童致癱 保母夫妻遭訴

中央社 / 宜蘭3日電

宜蘭縣曾姓保母與丈夫許姓男子受僱照顧5歲女童，2人涉嫌將女童抓起倒立搖晃、毆打等方式對女童施暴，導致女童受到重傷，目前右側完全偏癱，檢方偵查後，起訴曾女和許男。

宜蘭地檢署起訴書指出，2名被告2月1日起受僱24小時全時段照顧女童，多次猛力拉扯女童頭髮，並以腳猛踢女童身體和徒手重擊女童頭部，還把女童雙腳抓住後倒立搖晃、轉圈。

兩人還用「不求人」工具敲打女童手掌和腳底板，另以折手、反扣手、長時間挨餓及下令女童快速蹲下後上跳方式凌虐女童。

檢方指出，2名被告於3月5日晚間11時許再度對女童施虐，造成女童不支倒地口吐白沫，受有頭部外傷併腦出血、意識改變和水腦症等重傷後才將女童送醫救治。

檢方表示，女童經送往加護病房救治後，4月7日出院時昏迷指數仍為9，目前則意識不清無法言語，右側完全偏癱，且因受外傷性顱內出血傷害，經醫院鑑定，認定意識功能上受有極重度身心障礙。

檢方偵查後，依重傷害罪和妨害幼童自然發育致重傷罪嫌，對曾女和許男提起公訴，並請法院依法從重處斷。

傷害罪 保母

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