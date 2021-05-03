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建商茶葉禮盒放1萬元現金 里長同意公車亭遷移涉貪汙
基隆市1名郭姓里長涉嫌收取建商放在茶葉禮盒內的現金1萬元後，同意位在建案旁的公車亭地點微調，避開建案門口。基隆地檢署偵辦時，里長坦承犯行，被依違反貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌起訴。
檢方調查，一家建商在基隆市推案，建案基地旁有座公車候車亭妨礙施工，建商2017年間向市府工務處申請拆遷。相關單位同年7月25日會勘後，同意業者把候車亭暫時遷移到約100公尺外的另一社區外花圃處。
建案在去年5月4日完工，建商向市府申請會勘是否仍須遷回候車亭。郭姓里長5月29日代表里民會勘表達意見時，以維護里民行車安全為由要求遷回舊址。
建商廖姓經理、工地簡姓主任發現若在舊址重建候車亭，形同位在社區門口，影響建案消防救災空間設計，並要重新規畫建案消防安檢設計，拖延使用執照取得進度。廖指示簡在6月2日交付裝有1萬元現金紅包的茶葉禮盒給郭，請他配合同意候車亭恢復時位置微調。
去年6月18日郭與簡到基隆市公車處，與公車處人員討論候車亭位置微調事宜。建商7月3日將候車亭位置微調，避開建案消防救災空間的設計圖函送公車處、工務處、區公所和里辦公處，郭未表達反對意見，市府7月23日函覆同意建商設計。
檢察官偵結，認定郭違反貪汙治罪例起訴，並以郭自白犯行，自動繳回1萬元犯罪所得，請法院予以宣告緩刑。行賄的廖姓經理及簡姓工地負責人則獲檢方緩起訴處分。
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