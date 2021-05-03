快訊

台中2歲男童遭折疊桌夾胸 送醫後宣告不治

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商茶葉禮盒放1萬元現金 里長同意公車亭遷移涉貪汙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名郭姓里長涉嫌收取建商放在茶葉禮盒內的現金1萬元後，同意位在建案旁的公車亭地點微調，避開建案門口。基隆地檢署偵辦時，里長坦承犯行，被依違反貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌起訴。

檢方調查，一家建商在基隆市推案，建案基地旁有座公車候車亭妨礙施工，建商2017年間向市府工務處申請拆遷。相關單位同年7月25日會勘後，同意業者把候車亭暫時遷移到約100公尺外的另一社區外花圃處。

建案在去年5月4日完工，建商向市府申請會勘是否仍須遷回候車亭。郭姓里長5月29日代表里民會勘表達意見時，以維護里民行車安全為由要求遷回舊址。

建商廖姓經理、工地簡姓主任發現若在舊址重建候車亭，形同位在社區門口，影響建案消防救災空間設計，並要重新規畫建案消防安檢設計，拖延使用執照取得進度。廖指示簡在6月2日交付裝有1萬元現金紅包的茶葉禮盒給郭，請他配合同意候車亭恢復時位置微調。

去年6月18日郭與簡到基隆市公車處，與公車處人員討論候車亭位置微調事宜。建商7月3日將候車亭位置微調，避開建案消防救災空間的設計圖函送公車處、工務處、區公所和里辦公處，郭未表達反對意見，市府7月23日函覆同意建商設計。

檢察官偵結，認定郭違反貪汙治罪例起訴，並以郭自白犯行，自動繳回1萬元犯罪所得，請法院予以宣告緩刑。行賄的廖姓經理及簡姓工地負責人則獲檢方緩起訴處分。

基隆市郭姓里長涉嫌收取建商放在茶葉禮盒內的現金1萬元，被依違反貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市郭姓里長涉嫌收取建商放在茶葉禮盒內的現金1萬元，被依違反貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

公車 基隆

延伸閱讀

茶葉商捲入買賣糾紛 遭強押銀行逼領2000萬才獲釋

台中捷運土地交易熱 機廠特區排名第二

雙北建案公設比新高 花敬群：不要買就好

買房沒簽約要先匯款 網：一手交錢一手交合約

相關新聞

法官缺乏社會經驗真好騙？「賽鴿案」報導沒說的事

日前一篇網路文章大量被轉載，標題名為〈賽鴿之法官真好騙〉很難不引人注目。事件起因是今年3月，一名民眾因走私數百隻賽鴿至中國遭查獲，並被關務署以一隻鴿子1,802元計算，開罰近百萬元，民眾抗辯認為罰款過高，最高行政法院審理判關務署敗訴，應撤銷罰單，重作處分。

抗組織胺摻中藥 中醫師為求藥效判緩刑罰20萬

新北市板橋一中醫診所的黃姓負責人、中醫師為求藥效，在3名病患的中藥內摻入西藥抗組織胺，經民眾送檢發現後由新北市衛生局舉發...

不捨家傳鄭板橋字畫被拍賣 他籌8萬元繳清欠款

法務部行政執行署嘉義分署，上月6日查扣拍賣一幅疑似清朝鄭板橋「行書墨蘭苦茗七言聯」書畫，因拍價僅2萬元流標，原訂明日二拍...

建商茶葉禮盒放1萬元現金 里長同意公車亭遷移涉貪汙

基隆市1名郭姓里長涉嫌收取建商放在茶葉禮盒內的現金1萬元後，同意位在建案旁的公車亭地點微調，避開建案門口。基隆地檢署偵辦...

閨密合購屋輕生淪凶宅 護理師一句「價差自己處理」求償敗訴

陳姓女子、許姓女子合購高雄市某棟大樓，2018年12月陳女在房內輕生，導致房子成了「凶宅」讓市價大跌，許女認為陳女輕生使...

海韻電子炒股案共犯逃11年返台 出庭全認罪

上櫃公司海韻電子副總經理魏金花，2005年間炒股遭判刑，沒收犯罪所得1652萬餘元，共犯蘇建邦當年出境遭通緝，躲藏11年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。