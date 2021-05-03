海韻電子炒股案共犯逃11年返台 出庭全認罪

上櫃公司海韻電子副總經理魏金花，2005年間炒股遭判刑，沒收犯罪所得1652萬餘元，共犯蘇建邦當年出境遭通緝，躲藏11年，直到去年7月，正值新冠肺炎疫情嚴峻才返台面對司法審判。今天士林地方法院開庭，蘇認罪並在偵查中就繳回犯罪所得，盼能獲得輕判。

法院今天行審查庭程序，蘇建邦今天在辯護人陪同下出庭，蘇建邦及辯護人稱，全部認罪，且已經繳回犯罪所得，盼法院能就依簡易判決處刑。法官詢問檢方無意見後，全案候核辦。

潛逃多年的蘇建邦，從去年7月從桃園機場入境，隨即遭逮捕，士林地檢署今年3月依照違反證券交易法他。蘇建邦庭後自稱，當年尚未遭限制出境，就已經離開台灣，時過多年再度返台，是因為父親生病罹患帕金森氏症。

檢方起訴，11年前，蘇建邦與魏金花在海韻電子餐廳密謀炒股，魏借妹妹、妹婿、採購部經理等人的證券、銀行帳戶，當作是人頭帳戶，交給邱姓友人辦理股票交割，再由蘇建邦調度資金。

蘇建邦、魏金花從2005年3月到同年8月，高價買入海韻股票，低價賣出；以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。由於海韻2005年3月31日收盤價為30.8元，蘇、魏兩人最後賣超649張，擬制性獲利為436萬2448元，兩者共計1652萬7160元。