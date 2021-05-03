抓小三翻拍手機親暱對話 正宮傳訊挨告當庭泣訴委曲

姚姓陸籍女子去年發現，交往多年的陳姓男友手機內有與其他女子的曖昧對話紀錄，翻拍下來對質卻挨告。姚女出庭泣訴，男生吃她的用她的，還載她出庭，竟不承認兩人在交往。由於陳男拒絕撤告，台北地檢署調查後，今依妨害電腦使用罪嫌起訴姚女。

據了解，姚女與陳男這對情侶都是中年人。去年某日，姚女發現陳男手機內有許多和其他女子曖昧對話，甚至出現：「寶貝，睡了沒？晚安」等親暱言語。姚女當下氣炸了，隨手翻拍搜證並傳給陳男以質問狀況。