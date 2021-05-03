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抓小三翻拍手機親暱對話 正宮傳訊挨告當庭泣訴委曲
姚姓陸籍女子去年發現，交往多年的陳姓男友手機內有與其他女子的曖昧對話紀錄，翻拍下來對質卻挨告。姚女出庭泣訴，男生吃她的用她的，還載她出庭，竟不承認兩人在交往。由於陳男拒絕撤告，台北地檢署調查後，今依妨害電腦使用罪嫌起訴姚女。
據了解，姚女與陳男這對情侶都是中年人。去年某日，姚女發現陳男手機內有許多和其他女子曖昧對話，甚至出現：「寶貝，睡了沒？晚安」等親暱言語。姚女當下氣炸了，隨手翻拍搜證並傳給陳男以質問狀況。
陳男竟惱羞成怒控告姚女涉嫌「妨害電腦使用罪」。陳男並不承認兩人在交往。姚女出庭則怒批，兩人交往多時，陳男平常吃、用都算她頭上、連手機都是她送的。姚女表示案發後付了10多萬元和解金，但陳男不承認收到錢，拒絕撤告。檢方今依法起訴。
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