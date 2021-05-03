警違法搜索求歡毒犯女友案 有人想領檢舉獎金

高雄市新興警分局巡佐趙慶鋒被檢舉涉違法搜索毒犯住家，還向毒犯女友要求發生性關係未遂，一、二審都判8年10月，可上訴。有人探詢，趙慶鋒貪污案定讞後檢舉獎金的申領方式。

媒體報導，有檢舉人近來向檢調單位探詢，趙慶鋒貪污案檢舉獎金的申領方式。

依照「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」規定，只要檢舉人在貪污瀆職事實未被發覺前向檢察機關、司法警察機關或政風機構檢舉者，即可依此辦法規定核給檢舉獎金。

依照「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」規定，趙慶鋒被判刑定讞時，若判決7年以上、未滿10年有期徒刑，檢舉人可領新台幣280萬元到400萬元的檢舉獎金；若重判至10年、甚至15年以上有期徒刑定讞，檢舉人最高可領到1000萬元獎金。

警界人士今天指出，由於當時一起承辦此專案的員警都不知道趙男有騷擾貪污情事，推測可能是當時遭騷擾的相關人士直接向檢調單位檢舉。

趙慶鋒民國108年5月間為查緝毒品案，與李姓、林姓等另外3名員警，均明知未聲請搜索票，也未徵得受搜索人黃姓、洪姓男子同意，涉嫌違法搜索苓雅區某民宅。

事後還涉嫌要求黃姓、洪姓男子兩人簽署自願接受搜索同意書，由林姓員警製作內容不實的搜索扣押筆錄，並將兩人依毒品案送辦。

另外，趙慶鋒覬覦洪男的女友美色，以協助追查另一毒品通緝犯為由，要求她加為通訊軟體好友；隨後以不執行查毒等為由，涉嫌3次要求發生性關係，但未得逞。

全案由新興警分局送辦並配合檢調偵辦，經高雄地檢署偵結，認定趙男等人以非法搜索、貪污治罪條例違背職務要求不正當利益等罪嫌起訴。趙男移審高雄地院後裁定續押禁見；同案另3名員警均坦承犯行，獲檢方緩起訴。

一審法官審理後，依非法搜索罪判刑趙男6月，得易科罰金；偽造文書罪、貪污治罪條例之違背職務要求不正利益罪，合併應執行有期徒刑8年10月，褫奪公權5年。

高雄高分院4月27日維持一審原判，駁回趙男上訴。全案仍可上訴。