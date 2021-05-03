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遭蔡衍明提告求償 周玉蔻出庭：中天染紅99%民眾有共識

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻指稱旺中集團董事長蔡衍明「酒色財氣名聲在外」，也指中天是紅色媒體，蔡衍明不服提告求償；台北地方法院今開庭，雙方未透露求償金額，周玉寇親自出庭表示，中天是紅色媒體，「99%民眾都有共識」，如果不評論就是違背媒體天職和良心。

周玉蔻2017年曾批旺中是國台辦傳聲筒而挨告，最終道歉和解，但她事後仍持續評論、批評旺中集團「中天在台灣就是紅色媒體」，更指蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了在中國發財，不惜拋棄台灣戶籍」等語；蔡衍明、中天電視提告。

台北地院今開庭，周玉蔻出庭指出，評論是她的新聞工作天職，且她先前是相信蔡衍明表達「真道理行、真愛台灣」，才同意公開道歉，但蔡衍明卻違背調解原則。

周玉蔻說，99%台灣民眾都有共識中天是紅媒，她只是反映民意和輿論，且也可以查2020、2021年美國國務院人權報告，另鴻海集團創辦人郭台銘也在選舉前向中天記者說「國台辦打手」。

周玉蔻也表示，蔡衍明有6、7個女友且拋棄台灣戶籍，也被公布在網站上，媒體圈眾所周知，她也曾親自目睹蔡衍明酒量好，沒有惡意；她說，蔡衍明透過下屬阻撓她新聞評論工作，扼殺她的新聞天職，希望法官深入調查，「還我清白」。

蔡衍明委任律師認為，周玉蔻先前已曾道歉，和解筆錄中也指出評論非事實，還向蔡衍明和集團致上十二萬分歉意，庭內卻再稱中天被共產黨控制99%有共識，顯然矛盾。

旺中集團董事長蔡衍明(圖中深色外套者)。聯合報系資料照片
旺中集團董事長蔡衍明(圖中深色外套者)。聯合報系資料照片
周玉蔻今出庭。記者林孟潔／攝影
周玉蔻今出庭。記者林孟潔／攝影

蔡衍明 周玉蔻

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