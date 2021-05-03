台北分署法拍1廳8房公寓 士林分署賣6檔股票

法務部行政執行署所屬分署明天同步舉辦123聯合拍賣會，台北分署拍賣捷運站步行僅1分鐘的「共生公寓」，為1廳、8房、3衛浴房產，士林分署則拍賣6檔股票，歡迎民眾參加競標。

台北分署指出，「共生公寓」位處台北市蛋黃區，緊臨信義路三段，距離大安捷運站步行僅約1分鐘，曾經裝潢隔間後出租予外籍學生，為1廳、8房、3衛浴格局，主建物面積近40坪，底價新台幣5540萬元，現為空屋，在拍定後點交。

士林分署則說，拍賣極具投資價值的陽信商銀股票1537股、華泰商銀股票368股、大平洋電線電纜股份有限公司股票938股、蘋果田股份有限公司股份67萬5000股及國茶企業股份有限公司股票、華緬投資股份有限公司股份各10萬股等六檔股票。

新聞稿提及，母親節快到了，民眾可以到聯合拍賣會挑選禮物，變賣物件種類多樣，有南非真駝鳥皮零錢包、名片夾、時尚巴洛克黑珍珠長項鍊耳環戒指套組，以及各類服飾。

新聞稿指出，行政執行署全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。