扯！安置少年遭主任猥褻 法院少保官竟洩密給加害人

台東地方法院前洪姓主任少保官去年涉嫌把案件內容交給被告林姓男子，又洩露同事朱姓女少保官個資給林姓男子，暗中調查、竊錄朱的活動情況，台東地檢署調查其他案件發現後，組成專案小組偵辦，洪原本否認，但檢方出示他和林的對話內容後認罪，隨後被法院降調非主管職務。檢方今天依洩漏國防以外秘密、違反個資法等罪嫌起訴。

去年檢察官林靖蓉偵辦台東市區一家安置機構林姓主任涉嫌強制猥褻少年案件，目前仍在審理中，偵辦期間查扣林的手機，發現洪姓少保官洩密，馬上指揮廉政署南部地區調查組成立專案小組，由主任檢察官謝長夏及檢察官林靖蓉、謝慧中、林家瑜等人合力辦案。

今年2月22日會同台東地院政風室人員搜索，訊問洪姓少保官、證人等。洪姓少保官原本否認指控，但檢方出示證據讓他啞口無言，只能認罪。

檢方調查，洪姓少保官負責少年輔導保護業務，業務必須保密，去年8月卻以LINE外洩林姓男子涉嫌強制猥褻及性騷擾少年案件內容，包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文等，而且外洩對象竟然就是被告林姓男子，引發軒然大波。

另外，洪姓少保官、林姓男子與朱姓少保官有嫌隙，洪從去年年8月至11月間，以LINE把朱的個資等內容交給林，林冒充司法志工致電受朱保護、調查的少年，打聽朱是否確實依申報出差前往訪視，也在朱的住處外安裝行車記錄器竊錄，比對差勤紀錄是否如實。