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六都檢察長換血 確定周三交接走馬上任

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部上月16日公布全國檢察長人事調動名單，六都檢察長換血。法務部確定本月5日上午舉辦交接典禮，由部長蔡清祥監交，禮成後走馬上任；新冠疫情未退，典禮安排應與去年相同，會將防疫措施列入考量。

新派任的檢察長包括洪培根派金門高分檢、蔡宗熙派台東地檢署、鍾和憲派花蓮地檢署、張春暉派澎湖地檢署、戴文亮派金門地檢署，以及首派司法官學院37期的黃智勇任連江地檢署檢察長。

其餘調任職務的檢察長包括台南高分檢檢察長張清雲調高雄高分檢；花蓮高分檢檢察長費玲玲調台南高分檢；士林地檢署檢察長朱家崎調花蓮高分檢；金門高分檢檢察長林邦樑調台北地檢署。

嘉義地檢署檢察長繆卓然調士林地檢署；彰化地檢署檢察長徐錫祥調新北地檢署；台東地檢署檢察長陳松吉調苗栗地檢署；屏東地檢署檢察長黃謀信調台中地檢署；花蓮地檢署檢察長俞秀端調彰化地檢署。

金門地檢署檢察長張云綺調南投地檢署；南投地檢署檢察長張曉雯調嘉義地檢署；連江地檢署檢察長張介欽調屏東地檢署；澎湖地檢署檢察長李嘉明調宜蘭地檢署；宜蘭地檢署檢察長余麗貞調基隆地檢署。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

金門 屏東 法務部

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