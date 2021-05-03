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最高行政法院網站大改版 新增四大特色

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

最高行政法院官網自2007年建置迄今已逾14年，期間持續提供最新的行政訴訟司法資訊，積極促進各界對於行政訴訟終審法院之識。為強化資訊服務功能，司法院於去年統籌規劃重新建置所屬各法院新版官網，並擇定新版官網於今日正式上線。

最高行指出，新版官網https://tpa.judicial.gov.tw/tw/mp-021.html採用最新的響應式網頁(RWD)及無障礙AA等級網頁標準設計，以沉著穩重的「紫色」，輔以溫暖柔和的配色，進行版面配置，象徵法院公正、莊嚴、專業，並提供優質的為民服務，打造有溫度的司法。

本次改版，除提供原官網「認識本院」、「大法庭專區」等常用資訊，並配合司法院網站資源共享政策，採取與該網站介接同步方式，大幅提升資料查找效能，實踐便民親民的司法。

新版官網具有以下特色，包括第一、響應式網頁(RWD)提供最佳視覺體驗：網頁根據民眾使用的閱讀設備(如電腦、手機、平板)，自動調整呈現最適閱讀畫面，讓民眾更易於進行縮放、平移和捲動網頁等操作。

第二、資訊向上集中，同步即時：新版官網將訴訟須知、書狀範例、常見問答及公示送達等內容向上(司法院)集中，藉由介接技術，與司法院及各法院同步更新訊息，提供民眾即時資訊。

第三、開放文件格式，便利運用：為解決民眾撰寫訴訟書狀之困擾，「書狀範例」提供開放文件格式(ODF)及PDF檔案，便利民眾依據需求下載運用。

第四、優化搜尋功能，快速檢索：運用Google技術提供全站搜尋功能，提升網站搜尋便利性，促進資訊交流效能。

最高行政法院官網新改版。圖／截自最高行政法院官網
最高行政法院官網新改版。圖／截自最高行政法院官網

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