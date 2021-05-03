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太魯閣號事件美籍罹難者父母公開信：在傷痛度過餘生

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導

台鐵太魯閣號意外造成一名24歲美國籍女子蘇芮（Senead Short）喪生，蘇芮的父母今天透過時代力量立委王婉瑜，以影片發表聲明，他們哽咽地說，女兒原本期待自己可以當上美國大使，卻不幸喪生，世界上所有美好的詞，都不足以形容女兒，「只能在失去她的傷痛透過餘生。」

蘇芮喪生後不久，她的父母就立即來台灣將女兒帶回家，並請大恆國際法律事務所的主持律師陳孟秀協助處理後續訴訟程序，王婉諭與陳孟秀開記者會為罹難者家屬發聲，蘇芮的父母因遠在美國，以影片發表公開信的談話。

蘇芮的父母指出，女兒大學求學期間，便活躍於ONE反貧疾運動、在美國聯合勸募組織實習，也曾經到法國尼斯留學。大學畢業後，加入門諾會在黎巴嫩首都貝魯特的志工活動，救助敘利亞難民。疫情期間，還加入美國當地的食物銀行的志工活動，為不幸因疫情失去工作或收入的人們提供食物和住所。後來她獲得美國的Fulbright訪台獎助金，才來到台灣擔任英文老師。

她的父母說，女兒計畫在台灣耕耘後，回到研究所攻讀國際關係，因為她對國際外交懷抱很大的興趣，也期待自己有朝一日能夠成為美國大使。，任何一個認識女兒的人，都認為女兒可以為這個世界帶來改變，變得更好，「是個不折不扣的人道主義者」。

蘇芮的父親說，在此次太魯閣號事件之前，先前的這些肇事原因是否已解決或改善？甚至，早在1981年鐵路事故後，台鐵有何後續改善？這些問題是否已經解決？如果沒有，難道台鐵不應該承擔更大的賠償義務嗎？

在公開信的最後，他們關注的並不是賠償金多少，而是認為因台鐵的重大過失所生的金錢賠償，應用於成立基金會，紀念女兒並幫助世界各地的人，也是女兒一生中所奉行的信念。同時也必須要對台鐵的法律責任追究到底、才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。

陳孟秀指出，蘇芮父母對台鐵相當不諒解，他們甚至主動查到台鐵兩年多前才發生普悠瑪事故，無法理解為何會再次發生意外？台灣民眾不能忘記這些罹難者、傷者，更要持續關注、監督台鐵能夠妥善處理這次事故後續，真正徹底檢討所有鬆掉的螺絲，並痛下決心著手改變。

王婉諭直言，太魯閣台鐵的意外，不僅只是人為疏失，更有許多結構面的改革必須被貫徹。包含包商管理制度、人員管理層面，甚至延伸到財務方面，都不斷有人提出問題。唯有台鐵願意誠實錯誤，並落實檢討改善，才有可能構築一個讓人們安全回家的道路。

蘇芮的父母今天透過時代力量立委王婉瑜發表公開信。圖／立委王婉諭辦公室提供
蘇芮的父母今天透過時代力量立委王婉瑜發表公開信。圖／立委王婉諭辦公室提供

台鐵

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