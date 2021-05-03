快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿「請勿停車」路牌砸死父親 逆子有精神病逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台中市孫姓男子前年向七旬父親討千萬不成，再懷疑通姦，他除對父親拳打腳踢外，還拿鋁門窗、重達15公斤的「請勿停車」路障鐵牌猛砸父親頭部、臉部與身體致死，一、二審均依殺害直系尊親屬罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，孫男（42歲）2019年7月26日中午到父親住處，索討1000萬元供他投資生意遭拒，質問父親是否和前妻通姦，因父親沒有回應，他便認為父親默認，雙方發生爭執。

孫男最後肘擊、腳踹父親腹部，抬高父親頭部重摔，再拿重達15.4公斤的「請勿停車」路障鐵牌，重砸父親頭部，路人見狀制服孫男，將孫父送醫急救仍宣告不治。檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地方法院一審孫逃死，獲判無期徒刑。

台中高分院二審認為，孫男雖然否認犯行，但根據卷證資料、證人說法，認定他不顧父親已是70歲老人，卻仍毆殺父親致死，事證明確，但經精神鑑定，孫男確實受到罹患器質性精神病影響，導致行為辨識能力顯著降低，適用刑法減刑規定，維持一審判決，判無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當處所施以監護3年；最高法院駁回上訴定讞。

孫姓男子持路障砸死父親判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝
孫姓男子持路障砸死父親判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝

台中市 殺人

延伸閱讀

學生在社媒罵學校被處分 最高法院怎判？

侵占結餘款10萬餘元 嘉縣2公務員判刑定讞

路不平害護校女學生摔癱 桃市府二審要賠2536萬元

涉仲介找烏克蘭女子代孕收錢營利 二審改判有罪

相關新聞

太魯閣號事件美籍罹難者父母公開信：在傷痛度過餘生

台鐵太魯閣號意外造成一名24歲美國籍女子蘇芮（Senead Short）喪生，蘇芮的父母今天透過時代力量立委王婉瑜，以影...

松山分局之亂96秒影片曝光 徐國勇：的確有很大瑕疵

松山分局黑衣人之亂愈演愈烈，警方昨天公布案發現場還原的96秒影像。內政部長徐國勇今天在立法院表示，昨天他也是第一次看到影...

扯！安置少年遭主任猥褻 法院少保官竟洩密給加害人

台東地方法院前洪姓主任少保官去年涉嫌把案件內容交給被告林姓男子，又洩露同事朱姓女少保官個資給林姓男子，暗中調查、竊錄朱的活動情況，台東地檢署調查其他案件發現後，組成專案小組偵辦…

六都檢察長換血 確定周三交接走馬上任

法務部上月16日公布全國檢察長人事調動名單，六都檢察長換血。法務部確定本月5日上午舉辦交接典禮，由部長蔡清祥監交，禮成後...

拿「請勿停車」路牌砸死父親 逆子有精神病逃死定讞

台中市孫姓男子前年向七旬父親討千萬不成，再懷疑通姦，他除對父親拳打腳踢外，還拿鋁門窗、重達15公斤的「請勿停車」路障鐵牌...

松山之亂延燒 檢方將盡速分案調查中崙所巡佐

松山之亂延燒，台北市警局長陳嘉昌昨親自公布中崙派出所前所長許書桓刪除96秒畫面，並指警方4月30日函辦中崙所傅姓巡佐。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。