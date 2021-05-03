聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿「請勿停車」路牌砸死父親 逆子有精神病逃死定讞
台中市孫姓男子前年向七旬父親討千萬不成，再懷疑通姦，他除對父親拳打腳踢外，還拿鋁門窗、重達15公斤的「請勿停車」路障鐵牌猛砸父親頭部、臉部與身體致死，一、二審均依殺害直系尊親屬罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，孫男（42歲）2019年7月26日中午到父親住處，索討1000萬元供他投資生意遭拒，質問父親是否和前妻通姦，因父親沒有回應，他便認為父親默認，雙方發生爭執。
孫男最後肘擊、腳踹父親腹部，抬高父親頭部重摔，再拿重達15.4公斤的「請勿停車」路障鐵牌，重砸父親頭部，路人見狀制服孫男，將孫父送醫急救仍宣告不治。檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地方法院一審孫逃死，獲判無期徒刑。
台中高分院二審認為，孫男雖然否認犯行，但根據卷證資料、證人說法，認定他不顧父親已是70歲老人，卻仍毆殺父親致死，事證明確，但經精神鑑定，孫男確實受到罹患器質性精神病影響，導致行為辨識能力顯著降低，適用刑法減刑規定，維持一審判決，判無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當處所施以監護3年；最高法院駁回上訴定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言