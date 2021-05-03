拿「請勿停車」路牌砸死父親 逆子有精神病逃死定讞

台中市孫姓男子前年向七旬父親討千萬不成，再懷疑通姦，他除對父親拳打腳踢外，還拿鋁門窗、重達15公斤的「請勿停車」路障鐵牌猛砸父親頭部、臉部與身體致死，一、二審均依殺害直系尊親屬罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，孫男（42歲）2019年7月26日中午到父親住處，索討1000萬元供他投資生意遭拒，質問父親是否和前妻通姦，因父親沒有回應，他便認為父親默認，雙方發生爭執。

孫男最後肘擊、腳踹父親腹部，抬高父親頭部重摔，再拿重達15.4公斤的「請勿停車」路障鐵牌，重砸父親頭部，路人見狀制服孫男，將孫父送醫急救仍宣告不治。檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地方法院一審孫逃死，獲判無期徒刑。