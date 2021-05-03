不滿陳麗娜等人一再抹黑 賴瑞隆提告吳怡玎獲不起訴

民進黨立委賴瑞隆在前年指控對手陳麗娜抹黑其擋下慶富案追查，告陳女及市議員陳美雅、立委吳怡玎等4人涉違反選罷法之意圖使人不當選罪。台北地檢署調查後，認為發言內容是主觀上評價，且是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，不起訴吳女等4人。

賴瑞隆提告主張，陳麗娜於2019年11月18日投書奇摩，誣指「慶富獵雷艦案在2016年爆發，連帶引爆出高雄海科館及高捷大寮水上樂園等開發案弊端。立委黃國昌於2018年10月間在立法院提案，要求繼續追查慶富超貸弊案與高雄大寮水上樂園及高市府、高捷公司，到底有何關連？結果竟然遭到民進黨賴瑞隆、林岱樺等13名立委聯手擋下。」

賴瑞隆表示，但事實是，徐委員提案程序不合議事規則，會議中國民黨籍的經濟委員會召委賴士葆委員亦不認同如此提案程序。本人等委員反對該等侵犯召委職權提案，於10月15日無法協商下投票反對，竟被誣指為「擋下」調查。

他強調，緣由始末，並有財政委員會召委於10月25日會議當場澄清，以正視聽；更何況，該案於10月25日循正當議事程序由行政機關向財政委員會完成報告。

此外，陳麗娜為於12月16日在國民黨中央黨部與國民黨副發言人黃心華、高雄市議員陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎等人召開「慶富案超貸追追追」記者會，再度抹黑。