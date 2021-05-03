快訊

空腹吃「5類食物」會胖、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜

確診者到過永和！永平國小校慶急喊卡 將全校消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網售多樣知名品牌仿冒品遭警查獲 判2個月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名黃姓女子於網路拍賣平台販賣Adidas、NIKE、CHAMPION等多項知名品牌的仿冒商品，警方循著相關廣告，向黃女購買51件鑰匙圈，查證屬實後，持搜索票至黃的住處搜查，查扣多樣仿冒商品。經屏東地方法院審理，將黃女依違反商標法，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收所有侵害商標權的物品。

判決指出，黃女於2019年透過網路拍賣平台販賣Adidas、NIKE、CHAMPION等多項知名品牌的仿冒商品，後由警方在網路上瀏覽黃所設立的拍賣廣告後，察覺黃女疑似有販售仿冒商品的情事，便展開調查。

警方先是以160元向黃女購買51件鑰匙圈，查證屬實後，於2019年8月21日持地院核發搜索票至黃的住處搜索，並查扣多樣仿冒商品，經保安警察第二總隊移送，受侵權的兩家公司，也向黃提告。

黃女警詢、審理期間，皆坦承犯行，也向受侵權的提告公司達成調解並賠償損害；地院審酌，黃為圖私利販賣仿冒商標商品，造成商標權人受銷售損失，也使民眾對商品價值判斷形成混淆，黃女未能正視商標權人等的權益。

經審理，屏東地院將黃女依違反商標法，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收所有侵害商標權的物品。

屏東一名黃姓女子於網路拍賣平台販賣多項知名品牌的仿冒商品，遭警查獲，屏東地方法院將黃女依違反商標法，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收所有侵害商標權的物品。記者陳弘逸／攝影
屏東一名黃姓女子於網路拍賣平台販賣多項知名品牌的仿冒商品，遭警查獲，屏東地方法院將黃女依違反商標法，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收所有侵害商標權的物品。記者陳弘逸／攝影

仿冒 屏東 廣告

延伸閱讀

趙介佑二度逃兵 曾恐嚇監所管理員「我絕對會殺了你」

adidas跨界麥當勞推出聯名籃球鞋、Jordan Brand攜手新銳球星Zion Williamson打造首款簽名戰靴

響應世界地球日！PUMA、New Balance、adidas和Champion齊發環保新品

爆萌款「蠟筆小新悠遊卡」超商限定開賣！3D餅乾盒＋巧克餅鑰匙圈欠收藏

相關新聞

松山分局之亂96秒影片曝光 徐國勇：的確有很大瑕疵

松山分局黑衣人之亂愈演愈烈，警方昨天公布案發現場還原的96秒影像。內政部長徐國勇今天在立法院表示，昨天他也是第一次看到影...

不滿陳麗娜等人一再抹黑 賴瑞隆提告吳怡玎獲不起訴

民進黨立委賴瑞隆在前年指控對手陳麗娜抹黑其擋下慶富案追查，告陳女及市議員陳美雅、立委吳怡玎等4人涉違反選罷法之意圖使人不...

網售多樣知名品牌仿冒品遭警查獲 判2個月徒刑

屏東一名黃姓女子於網路拍賣平台販賣Adidas、NIKE、CHAMPION等多項知名品牌的仿冒商品，警方循著相關廣告，向...

施工與鄰居女子發生嫌隙 2工人竟各開一輛車尾隨惡意逼車

陳姓工人因至女被害人住處隔壁施工採光罩工程，雙方發生嫌隙，陳心生不滿，去年4月間，夥同胡姓工人各自駕車尾隨她轎車，在南1...

求職信店家不讀 台中女傳訊「老闆請查你的腦」被告

台中市陳姓女子在今年初曾向北區一家早餐店求職，店家通知陳女面試後，陳女未依約出席，陳女事後再傳履歷，店家相應不理，陳女在...

跟北警巡簽QRcode有仇？ 男6分鐘刮損3處遭送辦

61歲張姓男子在上月10日深夜，行經北市大同區，竟涉嫌持不明工具，快速地掀開巡邏箱，刮損電子巡簽QRcode，下手不到3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。