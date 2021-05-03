網售多樣知名品牌仿冒品遭警查獲 判2個月徒刑

屏東一名黃姓女子於網路拍賣平台販賣Adidas、NIKE、CHAMPION等多項知名品牌的仿冒商品，警方循著相關廣告，向黃女購買51件鑰匙圈，查證屬實後，持搜索票至黃的住處搜查，查扣多樣仿冒商品。經屏東地方法院審理，將黃女依違反商標法，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收所有侵害商標權的物品。

判決指出，黃女於2019年透過網路拍賣平台販賣Adidas、NIKE、CHAMPION等多項知名品牌的仿冒商品，後由警方在網路上瀏覽黃所設立的拍賣廣告後，察覺黃女疑似有販售仿冒商品的情事，便展開調查。

警方先是以160元向黃女購買51件鑰匙圈，查證屬實後，於2019年8月21日持地院核發搜索票至黃的住處搜索，並查扣多樣仿冒商品，經保安警察第二總隊移送，受侵權的兩家公司，也向黃提告。

黃女警詢、審理期間，皆坦承犯行，也向受侵權的提告公司達成調解並賠償損害；地院審酌，黃為圖私利販賣仿冒商標商品，造成商標權人受銷售損失，也使民眾對商品價值判斷形成混淆，黃女未能正視商標權人等的權益。