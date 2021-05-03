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松山分局之亂96秒影片曝光 徐國勇：的確有很大瑕疵
松山分局黑衣人之亂愈演愈烈，警方昨天公布案發現場還原的96秒影像。內政部長徐國勇今天在立法院表示，昨天他也是第一次看到影像，這起事件的確有很大瑕疵，該怎麼辦就怎麼辦，「誰有責任，誰就要負責」。
徐國勇今天受邀列席內政委員會審查「跟蹤騷擾防制法」草案。
台北市警察局長陳嘉昌昨天主持記者會，公布案發現場還原的96秒影像。徐國勇說，個案內容由督察、政風等行政單位依法調查。他的指示非常明確，該怎麼辦就怎麼辦，一切依法處理，包庇、徇私絕對都不可以。
台北市警察局長陳嘉昌、松山分局長前分局長林志誠，以及中崙派出所前所長許書桓，日前主動前往北檢遞交手機調查。
外傳交手機是警政署長陳家欽的要求，徐國勇說，他是看到新聞稿才了解，陳家欽已經透過新聞稿和全國說明他是建議，他也有問陳家欽怎麼會建議這個，陳說自己是好意，希望把這件事更加透明化。
徐國勇說，局長、所長手機已經交給檢察官，這是好事，當時陳的考量為何，並沒有告訴他，他也沒有贊成與否的問題，但是陳家欽說自己沒有惡意或強制。
媒體追問，整起事件有人是不是要負責？徐國勇說，先一步一步把責任釐清，該怎麼辦就怎麼辦，昨天影帶公布後，他也是第一次看，看了以後「我是覺得的確有很大瑕疵。」
至於署長、局長是否應該下台？徐國勇說，他沒有去提這些，還是一句話，大家分層負責，該往上報就要往上報，「欺瞞長官、讓長官不知情等也是不應該，」松山分局長被調職，是他完全相信所長，所以產生和影帶不一樣的說法，這有督導不周的問題，就要處理。
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