施工與鄰居女子發生嫌隙 2工人竟各開一輛車尾隨惡意逼車
陳姓工人因至女被害人住處隔壁施工採光罩工程，雙方發生嫌隙，陳心生不滿，去年4月間，夥同胡姓工人各自駕車尾隨她轎車，在南176線道路麻豆路段涉嫌攔車，女被害人機警報警並隨即左轉進入加油站，而使陳胡攔車行為不成。台南地院依陳及胡都觸犯強制未遂罪，各判處拘役35天，30天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，陳姓工人（22歲）因至女被害人住處隔壁施工，雙方因而產生嫌隙，陳心生不滿，去年4月29日晚上8點，由陳、胡各自駕車至女子住處附近等候，欲待她駕車出門時將車輛攔下。
同一天8點45分，女被害人駕駛轎車，搭載其母親外出時，陳、胡分別駕駛轎車尾隨在後，並於南176線道路交岔路口時，由陳駕車在後閃遠燈按鳴喇叭，胡駕車，自她轎車右方車道壓迫，欲迫使她停車以此方式欲妨害正常駕車行駛於道路權利，因女被害人機警報警並隨即左轉進入加油站，而使陳、胡攔車行為不成 。案經女被害人報警法辦起訴。
法官認為，陳因在告訴人住處隔壁進行工程，因故產生嫌隙，竟不思循理性途徑解決，反偕同胡姓工人犯下疑案，所為實屬不該，兼衡陳為本案主導者、兩人之強制手段、所生危害，兩人於偵查中均坦承犯行，然未能與告訴人達成和解等一切情狀，分別量處其刑。
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