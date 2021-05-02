大陸海釣船越界 船上15人被澎湖海巡隊帶回馬公港
澎湖海巡隊今天下午巡防花嶼西北海域，海巡人員發現一艘大陸船舶越界海釣，立即全副武裝登船查緝，海釣船上船員、釣客共15人，所幸沒有人發燒或發現牛豬等肉品，依法將人船扣留帶回馬公海港。
5月1日至8月16日是大陸海洋休漁期，為防範陸籍漁船越界作業與滯留海域，澎湖海巡隊執行「護永專案」，大陸油料補給船也被列為查緝重點。
澎湖海巡隊指出，今天下午1點50分左右，艦艇人員在花嶼西北22.7浬海域處發現1艘海釣船越界，登船清查此船是大陸籍「發」字號海釣船，船上共有4名船員、11名釣客，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留查處。
全球新冠肺炎疫情嚴峻，為確保防疫無漏洞，澎湖縣府衛生局及檢疫局人員登船消毒，並替船員與釣客展開相關檢疫作業。
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