假招聘真詐財 劇團負責人判刑4月確定

藝名謝培竺的劇團負責人謝宗達涉嫌以招聘劇團編劇為由，要求應聘的葛姓女子先交付14萬餘元，葛女事後發現受騙提告詐欺。台北地方法院判處謝男有期徒刑4月，得易科罰金確定。

判決指出，有詐欺前科的謝男於民國108年7月間上網刊登劇團招聘教師、編劇等需求，葛女應徵後，謝男謊稱將聘請葛女及配偶分別擔任劇團及虛構「男伶創作社」的全職編劇及戲劇專業英語課程教師。

謝男佯稱為製作辦公室感應磁卡、租借客家主題公園場地作為開課地點、租借停車位、代付向文化部呈報公文所需的行政費用、代訂京站國際酒店式公寓房間作為葛女及配偶在台北市的居所，要求葛女須支付相關費用。

葛女先後交付新台幣14萬6900元後，發現謝男並未為她們訂房、租借車位與開課，也聯繫不上謝男，才知道受騙，報警處理。台北地檢署依詐欺等罪起訴謝男。

謝男在台北地院審理時坦承犯行，北院改簡易程序審理，依偽造文書等罪判處謝男有期徒刑4月，得易科罰金。案件經檢察官上訴後，北院駁回上訴，全案確定。