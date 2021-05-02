求職信店家不讀 台中女傳訊「老闆請查你的腦」被告

台中市陳姓女子在今年初曾向北區一家早餐店求職，店家通知陳女面試後，陳女未依約出席，陳女事後再傳履歷，店家相應不理，陳女在今年1月間，連打三通電話到早餐店，另外也透過求職網私訊店家詢問，期間陳女傳訊「老闆，請查出你的腦」，讓業者認為陳女騷擾而報警，警方依違反社會秩序維護法送辦。台中地院台中簡易庭審理後，認為未達擾及場所安寧達難以維持或回復的程度，判陳女免罰。

裁定指出，陳姓女子在今年1月間向北區某早餐店求職，店家通知陳女面試，但陳女因獲得其他面試機會，未依約前往而未獲錄取，事後陳女再利用求職往，寄送求職信與履歷給店家，但店家一直都未顯示讀取，陳女在今年1月7日上午7時許，連續撥打3通電話到早餐店，要求找負責人詢問，但電話都是由員工接聽。

同日中午，陳女以求職網的私訊功能，再詢問店家時，店家有針對相關狀況，向陳女回覆，但雙方在傳訊的過程中，陳女傳訊「老闆阿，請查出你的腦」，店家認為遭到陳女騷擾，因而報警，警方警詢後，將陳女依違反社維法送辦。