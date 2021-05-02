跟北警巡簽QRcode有仇？ 男6分鐘刮損3處遭送辦

61歲張姓男子在上月10日深夜，行經北市大同區，竟涉嫌持不明工具，快速地掀開巡邏箱，刮損電子巡簽QRcode，下手不到30秒旋即奔跑離去，台北市政府警察局大同分局調查發現，張男涉嫌在6分鐘內，刮損轄區3個電子巡簽QRcode，全案經張男到案說明後，依妨害公務罪嫌函送士林地檢署偵辦。

大同分局寧夏派出所長葉育忻表示，上月10日晚上11時許在轄區督勤，打開巡邏箱巡簽，發現QRcode毀損無法正常巡簽，且留有筆墨痕跡，疑似遭人持筆刮損，隨即通報分局展開全面調查，發現中國信託(民權分行)、合作金庫(大同分行)、台灣銀行(民權分行)共計三處電子巡簽QRcode，均遭刻意毀損。

警方調閱監視器畫面發現，一名男子在當晚9時許，依序出現在三家銀行前，手持不明物體，6分鐘內毀損3處電子巡簽QRcode毀損後，加速徒步離去，平均每處巡邏箱下手不超過三十秒。

警方懷疑張男疑似為慣犯，通報市警局後發現，張男涉重嫌，曾有多次破壞電子巡簽QRcode前科，隨即通知張男到案說明，訊後依照妨害公務及毀損罪嫌，函送士林地檢署偵辦。

張男在2020年3月至4月間，持不詳工具刮損大安分局、中正二分局設置在騎樓牆上的的QR CODE簽到表，共9處，當年7月遭法院依損壞公務員職務上執掌上之文書罪共9罪，判處應執行5月徒刑可易科罰金。

張毀損巡邏箱行為，早在2014年間無故取出敦南派出所轄區的巡邏簽章表，丟棄路旁，2016年間則是在中崙派所轄區以相同否法犯案，各遭依損棄公務員職務上掌管之文書罪，判處3月徒刑可易科罰金。