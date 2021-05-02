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住處搜出1子彈1彈殼 因為這原因獲判無罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市高姓男子有毒品、槍砲等前科，警方獲報後聲請搜索票入屋搜索，在高男住處查扣制式子彈1顆、彈殼1顆、槍到、瓦斯槍等物，被依違反槍砲彈藥管制條例移送，法官調查發現警方未拍到子彈搜出經過，舉證不出彈殼是高男擊發所剩，依無罪推定原則判高男無罪，但警方搜索時高出言不遜，妨害公務部分仍須服2個月徒刑，可易科罰金6萬元。

判決指出，2019年10月16日晚間8時許，高雄市前鎮分局員多名制服員警，持法院核發的搜索票至高男住處搜索，但高見員警上門，竟恫嚇員警「哪個分局？不講我要開槍」，「如果沒有沒關係，拚看看」；但高男脅迫無法規避搜索行為，因此員警仍成功持票進入住處。

警方在高男住處的沙發上，扣得制式子彈1顆、彈殼1顆，另在屋內查到西瓜刀1支、折疊刀1支、槍套1組、瓦斯槍（含彈匣）1支等物，因此依違反槍砲彈藥刀械管制條例，認為高非法持有子彈移送地檢署偵辦，檢方依法起訴。

高男出庭時喊冤，稱子彈是在2012年時向陳姓男子購入，但該案早在2016年就被查獲，並經法院判決確定，警方當天扣到子彈並非他的，至於彈殼是他網路購得，買來時僅有彈殼。

高男還稱，當時他被眾多員警上銬包圍坐在沙發上，如果子彈放置明顯，怎麼沒人發現？反而是他從房間配合搜索出來後，才說沙發有顆子彈，既然子彈出現在沙發上，代表一定有人動過，上面卻沒他的指紋，太不合常理。

高男警詢時供稱子彈是2016年警方查獲時遺留，扣案彈殼則是擊發剩餘，因此成為檢方起訴依據之一，但法官認為，高男自白不能作為有罪唯一證據，需有其他證據可以佐證是否與事實相符。

高雄地方法院法官勘驗警方提供警方蒐證畫面，發現並未拍到員警發現扣案子彈畫面，且根據警方扣得子彈的沙發位置，在警方進入高男住處時，同一地點並未拍到該顆子彈的存在。

法官認為，無畫面可佐證子彈是在高男住處扣得，且扣到的彈殼，也舉證不出是高男擊發後所剩下，依據無罪推定原則，因此諭知高男無罪，但高男在搜索過程中因恫嚇執勤員警，涉及妨害公務，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

高雄市高姓男子住處被警方查扣到1顆子彈、彈殼，但法官認為警方未拍到搜出子彈畫面，且無其他證據，因此判高男無罪，子彈示意圖。記者張議晨／攝影
高雄市高姓男子住處被警方查扣到1顆子彈、彈殼，但法官認為警方未拍到搜出子彈畫面，且無其他證據，因此判高男無罪，子彈示意圖。記者張議晨／攝影

妨害公務 高雄市 制服

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