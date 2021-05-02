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蹺掉保護管束 台東男緩刑被宣告撤銷

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣古姓男子因破壞台東林管處攝影設備，被台東地方法院法官判刑2月、緩刑2年，但緩刑期間交付保護管束，且限制住居，1年內要接受1場法治教育課程，但他只2、3月均未報到，被法官宣告撤銷緩刑，須直接入獄受到或選擇易科罰金。案仍得上訴。

古姓男子去年上山時，破壞林管處監錄系統，事後已賠償損失，但仍被檢方依妨害公務罪名起訴。法官考量他過去沒有被判刑過，且僅國中畢業、事後賠償並有悔意等，今年1月輕刑2月、緩刑2年，提供自新機會，但規定每月至少要向檢方報到，執行保護管束報告1次，1年內還要接受1場法治教育課程。

但他只在判刑後第1次報到，2、3月皆未到，檢方打電話到他家中時，他母親都表示人外出無法連絡上，檢方向法官報告後，法官認為他不珍惜提供的自新機會，宣告撤銷緩刑。

台東 妨害公務

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