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被女友趕出香閨散布裸照報復 法官說他情商低判3月
基隆市賴姓男子與蘇姓女友吵架，被趕出兩人同居處。賴不甘人財兩失，把交往期間拍攝兩人性交及女友私密處裸照傳送給他人觀看。基隆地方法院審結，指賴男情緒智商及法治觀念不足，衡量坦承犯行，私密照片未廣為流傳等情狀，依違反個人資料保護法判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。
判決指出，賴男與蘇女2018年交往期間，在汽車旅館合意發生性行為。賴在女友同意下，用他的手機拍攝兩人性行為及女友裸露胸部、下體等身體隱私部位照片。隔年中秋節間兩人發生爭吵，蘇女堅決要與賴男分手，並將賴趕出兩人同居處。
賴男自認同居期間都由他支應生活費及女友一家花用，並要負擔蘇女的哥哥家人所需。蘇女僅因吵架就將他趕出門外，過於無情，且蘇女家人對他的態度也不友善，不甘「人財兩失」，意圖報復蘇女。
中秋節過後數天，賴男登入臉書，並把蘇女的裸照傳送給蘇女前夫及友人觀看。蘇女前夫收到裸照後，告訴蘇女的堂姊，蘇女輾轉得後報案。賴男在檢警偵辦時坦承犯行，基隆地檢署偵結起訴。
法院審酌賴男僅因與蘇女有感情糾紛，就將蘇女與他發生性行為及裸露身體隱私部位照片，傳送蘇女前夫及友人，意圖損害蘇女格，使她在親友面前「抬不起頭」，「無顏」見家鄉父老，不只無助於解決紛爭，反會滋生更多衝突與問題。
法院認為，賴的行為不僅無法讓蘇女回心轉意，更會使她視賴為「恐怖人」避而遠之，情緒智商及法治教育顯有不足，行為不足取。衡量賴男犯後始終坦承犯行，且蘇女私密照片未廣為流傳等情狀，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。
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