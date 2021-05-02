惡男不滿女友欠錢提分手 傳裸照恐嚇「貼剛好而已」

台中市黃姓男子不滿陳姓女子提分手又積欠債務，涉嫌在去年10月間，先傳訊「貼妳只是剛好而已」，隨後再傳送交往時拍攝的陳女裸露身體相片、下體、親吻照片給陳女，陳女擔心黃真的會貼到網路社團，因此報警提告，黃到案後承認涉案，台中地院依恐嚇罪，判拘役30天，得易科。

判決指出，黃姓男子（42歲）與陳姓女子曾是男女朋友，去年10月11日，陳女向黃提分手，黃因不滿「被分手」而且陳女還有積欠債務尚未償還，因此在同日深夜11時許至隔天零時許，在住處使用手機通訊軟體LINE傳訊給陳女，「這麼無情，那就別怪我，我會貼滿妳的好友跟任何妳的朋友圈子；就是有妳這種人利用完了就顛倒是非，貼妳只是剛好而已」。

黃姓男子傳送完文字後，接著再傳送陳女裸露身體、下體及親吻等照片給陳女，並傳訊「那我貼了」，揚言要將私密相片貼到臉書社團爆料公社等社群，陳女心生畏懼，報警提告。

警方循線通知到黃姓男子到案，黃承認涉案，辯稱因不滿陳女還有積欠他債務還提分手，才會傳訊。

台中地院審理後，認定黃犯行明確，且已承認犯行，依恐嚇罪判拘役30天，得易科3萬元。