快訊

實支實付醫療險續保價格暴漲 保戶如何守住權益？

惡男不滿女友欠錢提分手 傳裸照恐嚇「貼剛好而已」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子不滿陳姓女子提分手又積欠債務，涉嫌在去年10月間，先傳訊「貼妳只是剛好而已」，隨後再傳送交往時拍攝的陳女裸露身體相片、下體、親吻照片給陳女，陳女擔心黃真的會貼到網路社團，因此報警提告，黃到案後承認涉案，台中地院依恐嚇罪，判拘役30天，得易科。

判決指出，黃姓男子（42歲）與陳姓女子曾是男女朋友，去年10月11日，陳女向黃提分手，黃因不滿「被分手」而且陳女還有積欠債務尚未償還，因此在同日深夜11時許至隔天零時許，在住處使用手機通訊軟體LINE傳訊給陳女，「這麼無情，那就別怪我，我會貼滿妳的好友跟任何妳的朋友圈子；就是有妳這種人利用完了就顛倒是非，貼妳只是剛好而已」。

黃姓男子傳送完文字後，接著再傳送陳女裸露身體、下體及親吻等照片給陳女，並傳訊「那我貼了」，揚言要將私密相片貼到臉書社團爆料公社等社群，陳女心生畏懼，報警提告。

警方循線通知到黃姓男子到案，黃承認涉案，辯稱因不滿陳女還有積欠他債務還提分手，才會傳訊。

台中地院審理後，認定黃犯行明確，且已承認犯行，依恐嚇罪判拘役30天，得易科3萬元。

另外法官審酌，有關黃姓男子拍攝陳女裸露相片部分，因考慮到相片是兩人在交往時拍攝，非不法方式，執行沒收有困難度，且全案僅止於黃將照片恐嚇陳女階段，尚未將照片流出，因此不宣告沒收，但審理時提醒黃，不要再將照片做任何不法使用，若非法使用，仍須自負相關法律責任。

台中市黃姓男子不滿陳姓女子提分手，在去年10月間，在手機通訊軟體傳送陳女裸照，揚言要張貼到網路恐嚇，台中地院審結，依法判拘役30天。圖／報系資料照
台中市黃姓男子不滿陳姓女子提分手，在去年10月間，在手機通訊軟體傳送陳女裸照，揚言要張貼到網路恐嚇，台中地院審結，依法判拘役30天。圖／報系資料照

分手 恐嚇

延伸閱讀

夫涉圍標不准易科罰金入監 妻提聲明異議獲撤銷

北市大樓凌晨遭縱火 女子家門口地毯遭父親女友放火燒

台網紅與女友人「臉上畫口罩」逛超市 超慘下場出爐

「女友優先」五大星座暖男排行 第一要小心別讓他累壞了

相關新聞

入獄槍手頻繁特見 法部調查

涉及「館長」槍擊案的竹聯幫寶和會爆特權爭議，寶和會近兩年透過鍾姓股市炒手疏通台北監獄高層，讓寶和會涉入內湖槍擊案的槍手陶...

惡男不滿女友欠錢提分手 傳裸照恐嚇「貼剛好而已」

台中市黃姓男子不滿陳姓女子提分手又積欠債務，涉嫌在去年10月間，先傳訊「貼妳只是剛好而已」，隨後再傳送交往時拍攝的陳女裸...

彩券行女店員缺錢花用 侵占刮刮樂彩券和現金判刑10月

台南市某彩券行蔡姓女店員，因為缺錢花用，涉嫌將店內刮刮樂彩券及收得現金據為己有，9個月陸續侵占刮刮樂彩券55萬1400元...

病母請求扶養費 法官以她離婚後對兒子不聞問駁回

58歲宋姓婦人因患有乾燥症候群、發炎性多關節病變，無法工作，請求兒子每月支付1萬多元扶養費用；宋子則以他8歲時，父母離婚...

寶和會特權接見槍手？法務部：政風人員即刻啟動調查

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，有媒體爆料寶和會2年來透過鍾姓股市炒手讓台北監獄批准，由寶和會成員16度和因內湖槍...

迪化街怪男騷擾店家社維法罰不怕 大同警方怒用4罪送辦

38歲袁姓男子在大同區迪化街商圈騷擾4間店，多以「我幫你推銷商品」說法跟老闆暗示合作，疑似目的要拿佣金，老闆不配合，袁就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。