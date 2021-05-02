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彩券行女店員缺錢花用 侵占刮刮樂彩券和現金判刑10月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市某彩券行蔡姓女店員，因為缺錢花用，涉嫌將店內刮刮樂彩券及收得現金據為己有，9個月陸續侵占刮刮樂彩券55萬1400元、現金2萬7000元，台南地院依業務侵占罪判處蔡徒刑10月，案可上訴。

蔡姓女子自2018年12月間起受僱台南市安南區某彩券行擔任店員，負責彩券販賣及收受現金，她經濟拮据缺錢花用，自2019年6月間起至2010年2月間止，接續侵占刮刮樂彩券55萬1400元及現金2萬7000元。

為避免被人發現，蔡將1000元紙幣彩色影印正反面20張，放置於收銀檯內與其他真鈔混同，經店長發覺現金及刮刮樂彩券短少，並發現收銀檯內影印1000元紙鈔20張，調閱監視錄影畫面後報警法辦起訴。

法官考量，蔡女坦認犯行，與老闆簽立協議書，迄今僅賠償2萬8474元，餘款尚未賠償等一切情狀，量處其刑。

至於檢察官認為，蔡女為免侵占犯行遭發現，以店內彩色影印機，影印1000元紙幣正反面，並剪裁為1000元紙幣20張後，將偽造紙鈔放置於店內收銀檯內與真鈔混同，依妨害國幣懲治條例偽造幣券罪嫌起訴。

法官於審理時當庭勘驗發現，20張紙幣都是用一般影印紙雙面彩色影印1000元新台幣，再剪裁而成，每張四周剪裁不平整，有未經剪裁完整的留白，色澤與花紋均模糊，不像真鈔一樣有凹凸的花紋，防偽線也只是影印而不是像真鈔一樣有加貼防偽線，一般人只要接觸該紙鈔即可輕易察知並非真鈔，不致使人誤信為真鈔，難認蔡所為影印鈔票即為偽造幣券罪，此部分判決無罪。

台南市某彩券行蔡姓女店員，缺錢花用，涉嫌侵占刮刮樂彩券和現金，被台南地院依業務侵占罪，判處徒刑10月。本報資料照片
台南市某彩券行蔡姓女店員，缺錢花用，涉嫌侵占刮刮樂彩券和現金，被台南地院依業務侵占罪，判處徒刑10月。本報資料照片

彩券行 刮刮樂

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