彩券行女店員缺錢花用 侵占刮刮樂彩券和現金判刑10月

台南市某彩券行蔡姓女店員，因為缺錢花用，涉嫌將店內刮刮樂彩券及收得現金據為己有，9個月陸續侵占刮刮樂彩券55萬1400元、現金2萬7000元，台南地院依業務侵占罪判處蔡徒刑10月，案可上訴。

蔡姓女子自2018年12月間起受僱台南市安南區某彩券行擔任店員，負責彩券販賣及收受現金，她經濟拮据缺錢花用，自2019年6月間起至2010年2月間止，接續侵占刮刮樂彩券55萬1400元及現金2萬7000元。

為避免被人發現，蔡將1000元紙幣彩色影印正反面20張，放置於收銀檯內與其他真鈔混同，經店長發覺現金及刮刮樂彩券短少，並發現收銀檯內影印1000元紙鈔20張，調閱監視錄影畫面後報警法辦起訴。

法官考量，蔡女坦認犯行，與老闆簽立協議書，迄今僅賠償2萬8474元，餘款尚未賠償等一切情狀，量處其刑。

至於檢察官認為，蔡女為免侵占犯行遭發現，以店內彩色影印機，影印1000元紙幣正反面，並剪裁為1000元紙幣20張後，將偽造紙鈔放置於店內收銀檯內與真鈔混同，依妨害國幣懲治條例偽造幣券罪嫌起訴。