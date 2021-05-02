病母請求扶養費 法官以她離婚後對兒子不聞問駁回

58歲宋姓婦人因患有乾燥症候群、發炎性多關節病變，無法工作，請求兒子每月支付1萬多元扶養費用；宋子則以他8歲時，父母離婚，從小由祖母照顧扶養，祖母生病臥床後，自食其力至成年拒絕。台南地院法官以宋則無正當理由對於兒子未盡扶養義務，情節達重大，駁回宋聲請，並裁定宋子可免除扶養母親義務。

宋姓婦人主張，她患有乾燥症候群、發炎性多關節病變、膝部其他續發性骨關節炎等病，無法工作，且人尚須扶養高齡90歲母親，生活陷入困境，請求兒子給付扶養費。

他兒子則表示，母親和父親在他8歲離婚後，即未照顧、扶養過他，他自幼由祖母照顧扶養，祖母生病臥床後，他自食其力至成年，他尚有學貸，需負擔家計，無餘力支付母親費用。