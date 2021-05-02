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病母請求扶養費 法官以她離婚後對兒子不聞問駁回

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

58歲宋姓婦人因患有乾燥症候群、發炎性多關節病變，無法工作，請求兒子每月支付1萬多元扶養費用；宋子則以他8歲時，父母離婚，從小由祖母照顧扶養，祖母生病臥床後，自食其力至成年拒絕。台南地院法官以宋則無正當理由對於兒子未盡扶養義務，情節達重大，駁回宋聲請，並裁定宋子可免除扶養母親義務。

宋姓婦人主張，她患有乾燥症候群、發炎性多關節病變、膝部其他續發性骨關節炎等病，無法工作，且人尚須扶養高齡90歲母親，生活陷入困境，請求兒子給付扶養費。

他兒子則表示，母親和父親在他8歲離婚後，即未照顧、扶養過他，他自幼由祖母照顧扶養，祖母生病臥床後，他自食其力至成年，他尚有學貸，需負擔家計，無餘力支付母親費用。

法官認為，宋姓婦人和先生離婚後，未爭取監護權，且已再婚，並未探視或負擔兒子扶養費用，宋子初賴祖母扶養，之後自食其力直至成年，宋無正當理由對於兒子未盡扶養義務，且情節已達重大程度，宋子主張免除對於母親扶養義務，要屬可採。宋請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回，案可抗告。

58歲宋姓婦人因病，無法工作，請求兒子支付扶養費用。台南地院法官以宋則無正當理由對於兒子未盡扶養義務，情節達重大，駁回宋聲請。本報資料照片
58歲宋姓婦人因病，無法工作，請求兒子支付扶養費用。台南地院法官以宋則無正當理由對於兒子未盡扶養義務，情節達重大，駁回宋聲請。本報資料照片

離婚 監護權

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