猥褻犯強制治療9年獲自由 又再犯檢聲請強制治療

盧姓男子14年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，在台中監獄附設培德醫院強制治療，被評估有再犯之虞，被強制治療逾9年，至去年9月獲自由身，未料出獄後，又在老家屏東侵入住宅猥褻婦人，由屏檢依乘機猥褻罪聲押獲准。台中高分檢針對14年前盧猥褻少女獲停止強制治療，與屏檢聯擊，由屏檢向法院聲請繼續強制治療。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，盧男去年9月獲自由身後，出獄又再犯，經檢察官評估後，認定盧男有再犯之虞，有必要繼續強制治療，今天聯繫屏檢後決定，由屏檢向法院聲請繼續強制治療，至於他近期涉嫌乘機猥褻女屋主等刑案，由屏東地檢署與屏東地院偵查審理。

檢審查出，盧男（43歲）於2001年間，在北部地區犯下妨害性自主案件，被判刑5年定讞，服刑至2004年間獲假釋出獄。未料，盧男又於2007年間，侵入中部地區13歲的少女住處，隔著衣服撫摸被害人胸部，被判刑1年確定。而他又另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行3年5月確定。

2008年3月，盧男入獄服刑，至2011年8月25日執行完畢，期間他被評估小組評估認他有再犯危險之虞，年年被認為有繼續強制治療必要，雖然他多次提出異議，但皆被合議庭駁回。

去年5月間，評估小組的13名委員，有12名同意停止強制治療，僅1名反對，多數委員均認為聲明異議人再犯危險已顯降低，則於多數熟稔侵害犯罪特性之精神科專科醫師、心理師、社會工作師、觀護人及專家學者之意見，均肯定聲明異議人再犯危險性有顯著降低之情形。

台中高分院去7月29日認盧男強制治療時程已屆9年，「黔驢技窮」，社區治療銜接處遇、對於出監的生活規劃更具體，對於高風險情境之因應技巧應有具體可行的因應方式，認盧男聲請異議有理由，應由台中高分檢檢察官重新審酌相關證據資料，決定是否另為聲請。

台中高分檢檢察官遂於今年9月間，聲請停止強制治療，由台中高分院合議庭裁定，合議庭依據獄方評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，裁定准予停止強制治療。

未料，盧男出獄7個多月，兩度犯下入侵民宅案，第一次侵入民宅，見洗澡的是男人，沒有進一步行為，第二次見屋主雖是女性，但年齡頗大，他摸了女屋主的背部，屏檢依乘機猥罪聲押獲准。