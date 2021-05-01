夫涉圍標不准易科罰金入監 妻提聲明異議獲撤銷

洪姓包商涉參與工程圍標遭判刑4月，另併科50萬元罰金，案件確定後，執行檢察官不准易科罰金，洪男因此入監，洪妻提聲明異議之訴，彰化地方法院撤銷不准易科罰金處分。

法院認為不准易科罰金有過苛之虞而判決撤銷處分，因此洪姓包商已獲釋返家。彰化地檢署今天表示，洪姓包商涉案很深、金額很多，並非受黑道脅迫，而是一起圍標工程。針對法院撤銷檢方不得易科罰金處分，已依法提出抗告，待確定後，執行檢察官將依法院裁定意旨斟酌適當處分。

洪姓工程包商涉及工程圍標，違反政府採購法遭判刑4個月，檢察官以「受刑人於偵、審時坦承犯行，審理中否認犯行」等理由，不准易科罰金，洪男入監後，顏姓妻子提起聲明異議之訴，彰化地方法院近日裁定不准易科罰金的執行指揮處分撤銷。

依彰化地院刑事裁定內容，洪姓包商是無奈配合黑道勢力的地方廠商，並非與圍標集團為首的陳姓、洪姓犯嫌等人具緊密共犯關係，實為賺取微薄利潤，迫於生存及忌憚黑道勢力威迫而參與此案，且檢察官起訴的40件標案中，洪姓包商僅涉1件，參與程度輕微，所受有期徒刑4月宣告外，另併科新台幣50萬元罰金。

根據判決書，洪姓包商前無犯罪前科，案發後至今7年無涉犯其他案件，並有正當工作，3名子女須要養育，年逾87歲母親平時與洪姓包商共同生活，因見兒子入獄，憤憤難平，於4月18日因急性呼吸衰竭送醫，經考量洪姓包商並無「倘予以易科罰金，即難收矯正之效或難以維持法秩序之情形」，檢察官執行指揮確有不當。

檢察官當初不准易科罰金理由為洪姓包商偵、審時坦承犯行，但審理中否認犯行，耗費司法資源，犯後態度惡劣，不知悔改，且配合圍標集團進行工程圍標，令相當高比例工程款由具黑道背景的人獲益，這種廠商、黑道結盟關係，在地方上形成掠奪公共資源共犯結構。

檢方認為，這種視公帑為私囊，可任取瓜分的行為惡性非輕，金額甚高，使有疏浚、灌溉需求的公共工程品質堪慮，嚴重影響國民生計，足以認為應予嚴懲，不宜寬貸「非入監執行，難收矯正之效」。