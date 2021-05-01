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寶和會特權接見槍手？法務部：政風人員即刻啟動調查

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，有媒體爆料寶和會2年來透過鍾姓股市炒手讓台北監獄批准，由寶和會成員16度和因內湖槍擊案現於台北監獄服刑的槍手陶彥誠接見16次，質疑事由不明，恐有特權或弊案。台北監獄昨表示特見行政程序都完備。法務部今天表示，昨已指示相關單位展開調查，積極偵辦中。

法務部表示，除第一時間責令矯正署依法徹查，對外說明，也在昨天指示法務部政風小組，率同廉政署政風單位立刻啟動行政調查，相關政風同仁亦已著手調取相關資料，以及對涉案當事人進行訪談等作為。

法務部聲明，矯正首長應以身作則，公正、公平、公開辦理各項監所管理工作，這次前台北監獄謝姓典獄長核准幫派成員接見爭議，法務部秉持勿枉勿縱原則，將在最短時間內查明事實，釐清責任，若有同仁涉及濫權、特權等不當作為或疏失，依法嚴懲。

媒體爆料指出，鍾姓股市炒手假釋後曾於2019年7月至2020年9月間，透過關係聯繫北監前典獄長謝琨琦，由謝批准讓陶彥誠獲12次特別事由接見、4次增加接見，每次和劉見面的幾乎都是寶和會成員，其中還包括曾對館長開槍的劉丞浩。

外界質疑，以往安排特見多是立法委員等安排，但陶彥誠卻仍頻繁獲特見機會，與寶和會成員多次見面、接觸，但申請事由卻仍不明，懷疑當中恐有不法勾當，甚至引爆特權、弊案之嫌。

北監昨開記者會指出，監獄基於有助管理、戒護、教化輔導、重大事故或其他事由，監獄認為有必要可核准相關接見，針對陶彥誠獲特見，都是基於以上的事由，至於中間是誰來請託，並非監獄審核的依據，是否有立委協助也不方便說明。

外傳接見陶的人都是寶和會成員，北監表示，接見者是否寶和會成員「不得而知」，只要符合相關法令規定，都可以來聲請該類接見。

外界好奇，前典獄長謝琨琦與寶和會成員間的關係為何，中間是否有人牽線聯繫，北監昨同樣回覆「不得而知」。

法務部長蔡清祥。圖／本報資料照片
法務部長蔡清祥。圖／本報資料照片

監獄 法務部

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