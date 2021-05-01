快訊

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

迪化街怪男騷擾店家社維法罰不怕 大同警方怒用4罪送辦

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

38歲袁姓男子在大同區迪化街商圈騷擾4間店，多以「我幫你推銷商品」說法跟老闆暗示合作，疑似目的要拿佣金，老闆不配合，袁就在店門口狂按機車喇叭、大吼大叫嚇店內客人，警方今年3月連續5次用社會秩序維護法將他裁處，不料袁不改，犯行持續，4月在店家合作下，袁被依強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。

據了解，袁住文山區，對於跑到迪化街騷擾動機，他稱原就跟迪化街幾家店有商業往來，不過警方調查後存疑；袁被逮時，還拿出5張名片，頭銜都是私人公司總經理，警方不採信。

袁的手法先稱商品有瑕疵、吃了店家的食物拉肚子等消費糾紛，引起老闆注意，接著稱只要老闆給佣金，他可以幫老闆賣商品，老闆不從，袁就在門口製造噪音，或瘋狂檢舉客人採買時暫停的機車，不斷騷擾。

袁的犯行今年2月就開始，警方3月用社違法對他裁處，袁被抓不怕，4月變本加厲，警方召集遭騷擾的4店家提出事證，再將袁通知到案，詢後依強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。

袁男在迪化街騷擾店家，警方先用社維法裁處，袁不悔改，繼續騷擾，警方召集店家取得事證，怒用強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。記者蔡翼謙／翻攝
袁男在迪化街騷擾店家，警方先用社維法裁處，袁不悔改，繼續騷擾，警方召集店家取得事證，怒用強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。記者蔡翼謙／翻攝
袁男在迪化街騷擾店家，警方先用社維法裁處，袁不悔改，繼續騷擾，警方召集店家取得事證，怒用強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。記者蔡翼謙／翻攝
袁男在迪化街騷擾店家，警方先用社維法裁處，袁不悔改，繼續騷擾，警方召集店家取得事證，怒用強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。記者蔡翼謙／翻攝

迪化街 恐嚇 妨害名譽

延伸閱讀

網傳開學日延後假訊息 台南高中生被罰2000元

「被影射身心狀況有問題」 辛龍再發聲明加告妨害名譽

上市櫃協會青年智庫領袖班／企業要敢作夢 併購要大膽

全中運羽球／大同包高女雙金 雄中個人賽成大贏家

相關新聞

寶和會特權接見槍手？法務部：政風人員即刻啟動調查

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，有媒體爆料寶和會2年來透過鍾姓股市炒手讓台北監獄批准，由寶和會成員16度和因內湖槍...

迪化街怪男騷擾店家社維法罰不怕 大同警方怒用4罪送辦

38歲袁姓男子在大同區迪化街商圈騷擾4間店，多以「我幫你推銷商品」說法跟老闆暗示合作，疑似目的要拿佣金，老闆不配合，袁就...

影／腳踹移工致摔車受傷還po社群 台南4名國中生判罰

台南市李姓、楊姓、陳姓及廖姓4名國中生2月間分乘兩部機車，行經永康區龍橋街附近，發現1外籍移工騎電動自行車經過，以口罩遮...

國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金

新北市一所國中傳出男學生遭捏抓生殖器事件，A男（化名）與B男（化名）是同班同學，B男多次捏抓A男生殖器，還要A男跟其他同...

醫師與女教授否認偷腥 對話「要躺、要上、要咬」露餡

在大學任教的女教授小蘋（化名）與醫師阿雄（化名）婚外情，經人夫阿隆（化名）發現後與小蘋離婚，請求損害賠償，2人否認，但法...

去年遠東化纖氣體外洩引發大火 廠長等4人獲緩起訴

新竹縣遠東化纖新埔廠去年9月23日晚間，因合成熱媒油外洩再致火警，造成強烈惡臭味瀰漫大新竹地區，甚至遠達苗栗縣竹南、頭份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。