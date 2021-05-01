迪化街怪男騷擾店家社維法罰不怕 大同警方怒用4罪送辦

38歲袁姓男子在大同區迪化街商圈騷擾4間店，多以「我幫你推銷商品」說法跟老闆暗示合作，疑似目的要拿佣金，老闆不配合，袁就在店門口狂按機車喇叭、大吼大叫嚇店內客人，警方今年3月連續5次用社會秩序維護法將他裁處，不料袁不改，犯行持續，4月在店家合作下，袁被依強制、妨害名譽、毀謗、恐嚇等罪送辦。

據了解，袁住文山區，對於跑到迪化街騷擾動機，他稱原就跟迪化街幾家店有商業往來，不過警方調查後存疑；袁被逮時，還拿出5張名片，頭銜都是私人公司總經理，警方不採信。

袁的手法先稱商品有瑕疵、吃了店家的食物拉肚子等消費糾紛，引起老闆注意，接著稱只要老闆給佣金，他可以幫老闆賣商品，老闆不從，袁就在門口製造噪音，或瘋狂檢舉客人採買時暫停的機車，不斷騷擾。