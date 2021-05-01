快訊

諾富特重症主管與華航機師交互傳染 指揮中心曝疫情時間點

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／腳踹移工致摔車受傷還po社群 台南4名國中生判罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市李姓、楊姓、陳姓及廖姓4名國中生2月間分乘兩部機車，行經永康區龍橋街附近，發現1外籍移工電動自行車經過，以口罩遮掩其車牌後，李載楊騎車接近移工，楊再以腳踹外籍移工致摔車受傷，陳載廖騎車尾隨，再由廖持手機跟拍施暴過程，被po上網路社群，引發民眾撻伐，最後李出面致歉，李等4名少年也被警方依違反社會秩序維護法移送，法官各裁罰5000元。

這段施暴影片po上網路後引發熱議，延燒兩天後，最後由李出面道歉，「對於前天晚上踢外勞的事情，對外勞、社會大眾感到抱歉！不管前後誰先錯，我們先動手動腳就錯了，我在此向大家道歉！」、「對不起，我知道錯了，沒有下次了！」。

警方調查，今年2月9日凌晨3時，李騎乘以口罩遮掩車牌機車，後座搭載楊，經永康區龍橋街附近，陳則騎乘另輛機車搭載廖，見1名外籍移工騎乘電動自行車經過，由楊以腳踹方式，致移工摔車受傷，李車也因重心不穩摔車，廖則持手機拍攝施暴過程影片，並po上網路社群，經員警網路巡邏時，發現有人在臉書「台南爆料公社—台南最大社團」網站張貼該影片，循線查獲。

新市簡易庭審酌，楊、李、廖、陳等任憑己意，即於深夜對騎乘電動自行車的外籍移工施暴，心態深值譴責，且所為違反社會安寧秩序，顯對公共安全造成危害。且考量楊等4人為國中生，均為未滿18歲未成年人，心智尚未成熟，依相關規定減輕處罰，兼衡4人均大致坦承犯行，態度尚可，認楊等4人共同加暴行於人，各處罰鍰5000元。

這段施暴影片po上網路後引發熱議，延燒兩天後，最後由李姓少年出面道歉。記者邵心杰／翻攝
這段施暴影片po上網路後引發熱議，延燒兩天後，最後由李姓少年出面道歉。記者邵心杰／翻攝
李姓少年載楊姓少年騎車接近移工，楊再以腳踹外籍移工致摔車受傷，陳姓少年載廖姓少年騎車尾隨，再由廖持手機跟拍施暴過程，被po上網路社群。記者邵心杰／翻攝
李姓少年載楊姓少年騎車接近移工，楊再以腳踹外籍移工致摔車受傷，陳姓少年載廖姓少年騎車尾隨，再由廖持手機跟拍施暴過程，被po上網路社群。記者邵心杰／翻攝
楊姓少年以腳踹方式，致移工摔車受傷，李姓少年機車也因重心不穩摔車。記者邵心杰／翻攝
楊姓少年以腳踹方式，致移工摔車受傷，李姓少年機車也因重心不穩摔車。記者邵心杰／翻攝

移工 電動自行車 國中生

延伸閱讀

國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金

電動自行車肇事率高 桃園平鎮警方專案加強取締1個月

全國模範勞工增移工 她獲獎 雇主興奮

金門1國中生耍帥騎改裝車遭警方攔查 直呼下次不敢了

相關新聞

影／腳踹移工致摔車受傷還po社群 台南4名國中生判罰

台南市李姓、楊姓、陳姓及廖姓4名國中生2月間分乘兩部機車，行經永康區龍橋街附近，發現1外籍移工騎電動自行車經過，以口罩遮...

國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金

新北市一所國中傳出男學生遭捏抓生殖器事件，A男（化名）與B男（化名）是同班同學，B男多次捏抓A男生殖器，還要A男跟其他同...

醫師與女教授否認偷腥 對話「要躺、要上、要咬」露餡

在大學任教的女教授小蘋（化名）與醫師阿雄（化名）婚外情，經人夫阿隆（化名）發現後與小蘋離婚，請求損害賠償，2人否認，但法...

去年遠東化纖氣體外洩引發大火 廠長等4人獲緩起訴

新竹縣遠東化纖新埔廠去年9月23日晚間，因合成熱媒油外洩再致火警，造成強烈惡臭味瀰漫大新竹地區，甚至遠達苗栗縣竹南、頭份...

影／一家三口經營網路簽賭 討賭債恐嚇賭客「吃漢堡」

電梯別墅竟暗藏犯罪據點！台中市刑大接獲線報，西屯區一處豪宅出入複雜，經跟監蒐證研判是賭博機房，趁嫌犯買便當時有機可乘，去...

歷經6年審理…國軍雲豹甲車等採購弊案 台中地院四波審結還有後續

台中地院經近六年審理國軍雲豹八輪甲車採購弊案，「第四波審結」，法官以M60A3履帶甲車的承載輪、履帶膠塊，必須在國內自製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。