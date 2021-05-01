影／腳踹移工致摔車受傷還po社群 台南4名國中生判罰

台南市李姓、楊姓、陳姓及廖姓4名國中生2月間分乘兩部機車，行經永康區龍橋街附近，發現1外籍移工騎電動自行車經過，以口罩遮掩其車牌後，李載楊騎車接近移工，楊再以腳踹外籍移工致摔車受傷，陳載廖騎車尾隨，再由廖持手機跟拍施暴過程，被po上網路社群，引發民眾撻伐，最後李出面致歉，李等4名少年也被警方依違反社會秩序維護法移送，法官各裁罰5000元。

這段施暴影片po上網路後引發熱議，延燒兩天後，最後由李出面道歉，「對於前天晚上踢外勞的事情，對外勞、社會大眾感到抱歉！不管前後誰先錯，我們先動手動腳就錯了，我在此向大家道歉！」、「對不起，我知道錯了，沒有下次了！」。

警方調查，今年2月9日凌晨3時，李騎乘以口罩遮掩車牌機車，後座搭載楊，經永康區龍橋街附近，陳則騎乘另輛機車搭載廖，見1名外籍移工騎乘電動自行車經過，由楊以腳踹方式，致移工摔車受傷，李車也因重心不穩摔車，廖則持手機拍攝施暴過程影片，並po上網路社群，經員警網路巡邏時，發現有人在臉書「台南爆料公社—台南最大社團」網站張貼該影片，循線查獲。

新市簡易庭審酌，楊、李、廖、陳等任憑己意，即於深夜對騎乘電動自行車的外籍移工施暴，心態深值譴責，且所為違反社會安寧秩序，顯對公共安全造成危害。且考量楊等4人為國中生，均為未滿18歲未成年人，心智尚未成熟，依相關規定減輕處罰，兼衡4人均大致坦承犯行，態度尚可，認楊等4人共同加暴行於人，各處罰鍰5000元。