網傳開學日延後假訊息 台南高中生被罰2000元

假訊息充斥網路，台南1名張姓高中生今年2月在網路公開張貼開學日延至3月1日假訊息，警方依違反社會秩序維護法移送，日前台南地方法院新市簡易庭裁罰新台幣2000元。可抗告。

新市簡易庭簡易裁定指出，張姓高中生今年2月15日晚上10時許於台南市新市區住處在臉書（Facebook）社團「爆料公社公開版」及「幹話梗圖專區」，公開張貼「勤指中心緊急通知：開學日延至3/1」假訊息，遭警方以違反社維法移送。

張姓高中生坦承犯行，新市簡易庭也認定網路錯誤資訊繁多，張姓高中生未經查證，就擅自發表於多數人可瀏覽的社團聊天室，具備散佈謠言之故意，足以影響公眾安寧。

新北市駱姓男子也有與張姓高中生類似散發假訊息的行為，新北地方法院板橋簡易庭日前裁定指出，駱姓男子今年2月20日利用手機於臉書社團「馬英九與標太郎美食研究社」中貼文「快訊！寒假再度延後」假訊息，並附有連結等言論。

駱男犯後遭警方依違反社維法移送，板橋簡易庭認定駱男未經查證，思慮不周，散布不實謠言，影響公眾安寧，裁罰2000元。

另外，台南市張姓男子今年1月27日晚上8時許透過LINE通訊軟體發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達50000台幣，連續三個月」及「110年2月1日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等假訊息。

張男雖向警方供稱他收到訊息後，先點入查看發現是整人訊息，才轉發整人。但台南地方法院台南簡易庭認定張男明知是內容不實的整人訊息，卻意圖整人而轉發，尤其嚴重特殊傳染性肺炎正值流行，易使民眾信以為真，增加社會防疫負擔及政府機關運作，有害於公共秩序，依違反社維法裁罰6000元。