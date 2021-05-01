國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金
新北市一所國中傳出男學生遭捏抓生殖器事件，A男（化名）與B男（化名）是同班同學，B男多次捏抓A男生殖器，還要A男跟其他同學「互抓」，A男因此事罹患焦慮症，A男母親提告，士林地院審結，判決B男須賠償A男3萬6000元精神慰撫金。
A男主張，2020年間他多次遭B男捏抓生殖器官，多次被B男脅迫與其他同學互抓生殖器官，否則要對他不利，只能無奈配合，此事發生後，他受到精神上痛苦，罹患長期情感低落症、創傷後壓力疾患及焦慮症。
B男表示，家中經濟不好，母親是單親媽媽要養育3小孩，哥哥雖然上大學在工作，但母親仍有2子要養，目前又無工作。
法官根據性別平等教育委員會調查報告、馬偕醫院診斷證明書，認為B男犯行明確；B男也坦承犯行，衡酌雙方經濟能力、加害程度，判決B男須賠償A男3萬6000元精神慰撫金，母親負連帶賠償責任。可上訴。
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