快訊

諾富特飯店員工爆料：本館應收一般房客「竟偷藏隔離客人」

小型露營場將鬆綁 634處就地合法 地方憂恐成遍地開花亂象

國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市一所國中傳出男學生遭捏抓生殖器事件，A男（化名）與B男（化名）是同班同學，B男多次捏抓A男生殖器，還要A男跟其他同學「互抓」，A男因此事罹患焦慮症，A男母親提告，士林地院審結，判決B男須賠償A男3萬6000元精神慰撫金。

A男主張，2020年間他多次遭B男捏抓生殖器官，多次被B男脅迫與其他同學互抓生殖器官，否則要對他不利，只能無奈配合，此事發生後，他受到精神上痛苦，罹患長期情感低落症、創傷後壓力疾患及焦慮症。

B男表示，家中經濟不好，母親是單親媽媽要養育3小孩，哥哥雖然上大學在工作，但母親仍有2子要養，目前又無工作。

法官根據性別平等教育委員會調查報告、馬偕醫院診斷證明書，認為B男犯行明確；B男也坦承犯行，衡酌雙方經濟能力、加害程度，判決B男須賠償A男3萬6000元精神慰撫金，母親負連帶賠償責任。可上訴。

新北市一所國中傳出男學生生殖器遭捏抓事件，法院判決加害男學生要賠償被害男學生3萬6000元精神慰撫金。圖／報系資料照
新北市一所國中傳出男學生生殖器遭捏抓事件，法院判決加害男學生要賠償被害男學生3萬6000元精神慰撫金。圖／報系資料照

延伸閱讀

獸父逞私慾竟對女兒出手 摸胸舔下體因一紙字條被揭露

金門1國中生耍帥騎改裝車遭警方攔查 直呼下次不敢了

婆婆陪產拍下分娩全過程 產婦私密照遭廣傳：遠房親戚看光我下體

跟爸媽逛大賣場！高雄小一男童上廁所遭陌生男撫摸下體2次

相關新聞

國中生抓同學下體還脅迫玩「多人捏抓」判賠3萬6撫慰金

新北市一所國中傳出男學生遭捏抓生殖器事件，A男（化名）與B男（化名）是同班同學，B男多次捏抓A男生殖器，還要A男跟其他同...

醫師與女教授否認偷腥 對話「要躺、要上、要咬」露餡

在大學任教的女教授小蘋（化名）與醫師阿雄（化名）婚外情，經人夫阿隆（化名）發現後與小蘋離婚，請求損害賠償，2人否認，但法...

去年遠東化纖氣體外洩引發大火 廠長等4人獲緩起訴

新竹縣遠東化纖新埔廠去年9月23日晚間，因合成熱媒油外洩再致火警，造成強烈惡臭味瀰漫大新竹地區，甚至遠達苗栗縣竹南、頭份...

影／一家三口經營網路簽賭 討賭債恐嚇賭客「吃漢堡」

電梯別墅竟暗藏犯罪據點！台中市刑大接獲線報，西屯區一處豪宅出入複雜，經跟監蒐證研判是賭博機房，趁嫌犯買便當時有機可乘，去...

歷經6年審理…國軍雲豹甲車等採購弊案 台中地院四波審結還有後續

台中地院經近六年審理國軍雲豹八輪甲車採購弊案，「第四波審結」，法官以M60A3履帶甲車的承載輪、履帶膠塊，必須在國內自製...

【即時短評】治安熱點就可盤查？桃警的理由更像藉口

桃園市中壢分局警員盤查女老師惹議，話題至今未歇，議員李家興昨天在議會質詢時力促市長鄭文燦和警察局長陳國進出面打圓場，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。