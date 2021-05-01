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醫師與女教授否認偷腥 對話「要躺、要上、要咬」露餡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

在大學任教的女教授小蘋（化名）與醫師阿雄（化名）婚外情，經人夫阿隆（化名）發現後與小蘋離婚，請求損害賠償，2人否認，但法官以小蘋與阿雄的LINE對話「到底要躺，要上，要咬，躺，上，咬」、「每餐吃大雞腿，天天晚上打雞雞」、「我們連生個孩子都搞不定，管鳥醫院有沒有人」，台中高分院認定2人侵害阿隆的配偶權，判小蘋及阿雄連帶賠償阿隆30萬元。不得上訴。

阿隆主張，他與小蘋於17年前結婚，阿雄明知小蘋已婚，負有貞操及誠信義務，但2人多次藉故研習而共同前往日本北海道、大阪及美國聖地牙哥，更安排單獨出遊，及依2人line對話紀錄顯示，有親密對話，已逾越應有分寸，甚至有發生性行為。

小蘋與阿雄於2019年12月9日共赴杉林溪溫泉會館幽會，及同年12月30日、2010年1月3日、15日、22日前往摩鐵4次。阿隆於2019年7月間看到line訊息後，始知悉妻子出軌，精神上感到莫大痛苦，因此請求損害賠償。

阿雄與小蘋抗辯，否認侵害阿隆的配偶權，對阿隆提出line對話紀錄為2人間的非公開對話，對話內容為討論公務或分享生活瑣事，為同事間之日常對話，無從據以認定2人間有逾越一般朋友正常交往範圍，應予排除而不得作為證據使用。並否認同至日本北海道、共同至杉林溪幽會，也否認前往麼鐵。

本院審酌婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力及保持共同生活之圓滿，夫妻雙方應互負忠誠之義務，為法律所保護之法益，夫妻 是否違反該義務，涉及夫妻各自生活上之隱私，此項隱私權在夫妻應互負忠誠義務下，應有所退讓，況配偶是否違反忠誠義務，本質上具有高度隱密性，證據之取得本極其困難。則line對話紀錄內容既為真正，自得採為本件判斷之證據。

合議庭以小蘋與阿雄的LINE對話「到底要躺，要上，要咬，躺，上，咬」、「每餐吃大雞腿，天天晚上打雞雞」、「我們連生個孩子都搞不定，管鳥醫院有沒有人」、「昨晚打那3隻針後，下腹明顯漲感，下身有水腫感，擔心蛋提早掉下來」、「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」‧「我們曾是最親密的人，你就不能忍一週，讓我做完再抱怨」。

法官從2人間line對話紀錄內容，認定已逾越合宜之社交活動應有之分際，而屬對自身及他人婚姻之不誠實行為，足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，且情節重大，使阿隆精神上受有相當痛苦，堪以認定，因此判決小蘋及阿雄連帶賠償阿隆30萬。

女教授小蘋與醫師阿雄婚外情，經人夫阿隆發現後請求損害賠償，台中高分院認定2人侵害阿隆的配偶權，判小蘋及阿雄連帶賠償阿隆30萬元。不得上訴。圖／本報資料照
女教授小蘋與醫師阿雄婚外情，經人夫阿隆發現後請求損害賠償，台中高分院認定2人侵害阿隆的配偶權，判小蘋及阿雄連帶賠償阿隆30萬元。不得上訴。圖／本報資料照

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