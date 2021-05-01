去年遠東化纖氣體外洩引發大火 廠長等4人獲緩起訴

新竹縣遠東化纖新埔廠去年9月23日晚間，因合成熱媒油外洩再致火警，造成強烈惡臭味瀰漫大新竹地區，甚至遠達苗栗縣竹南、頭份都受到影響，新竹地檢署近日偵查終結，王姓廠長在內的4人，都獲1年緩起訴處分，4人還需向公庫支付處分金。

新竹地檢署表示，案發當晚檢察長經由媒體報導得知遠東化纖發生外洩意外後，立即裁示主動分案，連夜指示國土保育專組檢察官組成專案小組，並指揮環保署北區環境督察大隊、保七總隊第三大隊、新竹縣環保局及新埔警分局迅速蒐證。

隔天就向新竹地方法院聲請核發搜索票獲准，由專案小組檢察官2名親自帶隊至遠東化纖執行搜索，經檢察官漏夜偵訊，諭知王姓廠長以100萬元交保、楊姓及劉姓科長以10萬元交保。

據檢方偵查，事發前當天下午4時許，遠東化纖人員施行代號9P-700D 泵浦替換作業，竟於泵浦組裝完畢運轉前，疏於保養及檢查「合成熱媒」管線，而且因開幫浦的EO接頭螺絲鬆脫，導致合成熱媒管線內的高溫油氣於下午4點41分發生外洩。

外洩的氣體彌漫多處，更影響遠達竹南、頭份地區，環保局到場稽查時了解氣體經人類吸入、皮膚接觸、眼睛等途徑，會對眼睛及皮膚產生24小時刺激作用，且反覆接觸會對皮膚有類似溶劑作用，引起皮膚乾燥等病狀。

雖然氣體外洩後廠方隨即啟動應急處理，但因無法立即排空管線內的合成熱媒，導致合成熱媒管線洩漏處於晚間9時26分，產生強勁氣流並產生火花，引爆洩漏在外的合成熱媒油氣而起火燃燒。

檢方調查，事故影響公共安全，王姓廠長、劉姓科長、劉姓職員及楊姓科長，均犯刑法第190條之1第6項事業場所之受僱人過失放逸有害健康物質罪及第175條第3項失火燒燬住宅等以外之物罪。