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影／一家三口經營網路簽賭 討賭債恐嚇賭客「吃漢堡」
電梯別墅竟暗藏犯罪據點！台中市刑大接獲線報，西屯區一處豪宅出入複雜，經跟監蒐證研判是賭博機房，趁嫌犯買便當時有機可乘，去年會同刑事局偵九大隊第二隊攻堅破獲，逮捕林姓女子等19人。警方指出，該集團涉嫌經營網路簽賭，針對積欠賭債的賭客，傳送恐嚇簡訊「找家人泡茶」(在住家丟鞭炮)、「請你吃漢堡」(學某直播主恫嚇網友)，台中地檢署依賭博、恐嚇及組織犯罪等罪嫌起訴。
台中市刑警大隊偵五隊副隊長陳建法表示 該賭博機房主打運彩、百家樂，經營網路簽賭長達半年，賭客下注賭資高達4600萬元，首腦林女（36歲）「肥水不落外人田」，夥同老公李男審核賭客身分、信用額度，還招攬姊夫蘇男負責對帳、催討賭債，月領績效獎金甚至享有3天2夜員工旅遊。
台中市刑大表示，集團成員多從高雄「中漂」，一名陳姓嫌犯情急之下瞎扯「高雄買麵送來臺中」，荒唐狡辯讓偵辦刑警傻眼。
現場除查扣多部電腦主機外，還搜出一本「收款與討債秘笈」，臺中市刑大分析，有別於傳統賭博機房，該集團採「一條龍」經營，自己的賭債自己討，除了成立討債小隊，甚至買書「在職進修」，照三餐逼迫清償，一名賭客甚至被嚇到不敢出門，打電話哭喊「警察救我」，還驚動家人陪同報案。
警方呼籲，賭博是種賺小錢虧大錢的「賠本生意」，先嘗到小贏的快感慢慢沉淪，輸錢時就會有「要贏回來」的內心糾結，一步步踏入陷阱，等到下注金額越來越大，才會發現已欠了一屁股債。警方強調賭博影響家庭及社會治安，切勿沉迷，並會持續掃蕩賭博不法行為，全力維護市民安全的生活環境。
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