歷經6年審理…國軍雲豹甲車等採購弊案 台中地院四波審結還有後續

台中地院經近六年審理國軍雲豹八輪甲車採購弊案，「第四波審結」，法官以M60A3履帶甲車的承載輪、履帶膠塊，必須在國內自製，億嶸科技公司老闆張光明等人，卻向泰國財生利金屬樹膠公司購入，以張犯詐欺3罪，各判刑1年、1年2月、10月，沒收犯罪所得2621萬；江鍛工業股份有限公司老闆林柏龍判刑6月，沒收犯罪所得1175萬元；政雄橡膠工業股份有限公司老闆林正賢判刑5月，沒收犯罪所得277萬。可上訴。

張光明的律師辯護稱，財生利公司是國際大廠，產製品提供世界各國，其所製的承載輪符合我國軍方要求品質，並無詐欺。林柏龍辯稱交付的軍品應該有符合契約的品質，故不構成詐欺。林正賢辯稱：張光明雖交付泰國進口之膠塊予政雄公司，但該批貨物因與本案要交付之膠塊尺寸不合、且老舊不宜使用，故已全數將其進行回收為「再生膠」，政雄公司並無使用該等進口膠塊。張等3人否認不法，法官不採信。予以判刑。

台中檢調偵辦國軍雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，查出廠商向大陸購買低價的綜合液壓泵、S1、S2轉向機，混充高級品組裝，由軍方不實驗收過關，簽訂不實合約牟利4850萬；並查出軍方採購履帶甲車承載輪、履帶膠塊也有弊端，中檢2015年10月依貪污、詐欺等罪起訴上市的中興電工公司董事長江義福等33人、及9家公司。

台中地院行政庭長林源森表示，本案被告人數多，案情錯綜複雜，被告聲請調查證據、待傳證人多，因此分批審結，合議庭經多次開庭，歷經近6年審理，已先後審結四波，而本案的被告江義福等人，將於今年下半年度召開辯論庭。

「第一波」審結於2016年6月間，合議庭以中興電工標到國軍雲豹甲車動力底盤系統案，被控買大陸低價料件混充高級品，向軍方行賄以通過驗收，依違反商業會計法將公司幹部12人判處4月至6月不等徒刑，緩刑3年，需支付公庫8萬至15萬元不等。

「第二波」審結於2020年2月間，合議庭以任職國防部軍備局生產製造中心第401廠雇員林女，利用職務之便，申報與事實不符之薪餉、費用，利用職務上機會詐領薪資，依貪污罪判刑1年6月，褫奪公權2年。

「第三波」審結於2021年2月間，聯勤兵工整備發展中心辦理年度之軍品認試製展示，讓有意競標之廠商可於軍品展示後辦理登記試製，其中「履帶總成」 及「履帶蹄塊總成」，億嶸科技公司老闆張光明為拓展日後軍品採購生意之觸角，有意取得上開試製案合格證書，與員工張宗洵，向承辦的士官長王建興行賄，被依貪污罪起訴，合議庭以無證據證明貪污犯行，判張光明等3人無罪。

「第四波」判決書指出，國防部推行「國防自主」政策，依國防法規定行政院所屬各機關應依國防政策，結合民間力量，發展國防科技工業，獲得武器裝備，以自製為優先。陸勤部內購財物、勞務採購契約通用條款約定「廠商對於契約中應自行履行之全部或其主要部分，應自行履行不得由其他廠商代為履行」。

張光明是億嶸科技有限公司、開盛新有限公司負責人，林柏龍是江鍛工業股份有限公司負責人，林正賢是政雄橡膠工業股份有限公司負責人。張光明、林柏龍、林正賢均明知參與認試製案之產品需由簽約廠商自行產製履約，未經報請許可不得分包，更不得以外購軍品履約。

張光明於2011年，向不知情之林柏龍借用江鍛公司合格證，以1271 萬元標得國防部聯合後勤司令部「M60A3 承載輪」，預估需求數量為712 個，張光明旋於同年以開盛新公司名義向崴軒光電股份有限公司訂購崴軒公司先前向泰國財生利金屬樹膠有限公司進口的「M60A3 承載輪」292 個，並向財生利公司購入「M60A3 承載輪」150個，連同億嶸公司前庫存之「M60A3 承載輪」284 個。

張以其中的「M60A3 承載輪」717 個，充作江鍛公司大里區工廠所製作的「M60A3 承載輪」，並提出軍品品質保證書及出廠證明等文件，交予陸勤部，以此方式詐得1169 萬3200 元。

張光明、林柏龍以江鍛公司名義於2013年3月間，以2351萬餘元標得陸勤部「承載輪乙項」標案，預估需求數量為1288 個，再以億嶸公司名義先後向財生利公司進口「承載輪乙項」824 個、480 個，將之充作江鍛公司於中市大里區工廠所製作之「承載輪乙項」，並提出品質保證書等文件，張光明、林柏龍以此方式各詐得1175萬餘元。