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三重喝花酒警員記過調金山火速改名 警怨：出事的攏來

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市警三重分局警備隊警員黃均峰本月25日南下高雄時，與友人到酒店消費起衝突，酒店員工報警，警方到場時黃均峰拒絕盤查還嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記兩小過調職。黃均峰今天下午到金山警分局報到，他報到時已改其他名字，立即請2天假，周一才會上班。

今天下午5點多，黃男獨自一人到金山警分局辦理報到，他一進金山分局就對著員警說「學長，我是來報到的」，很有禮貌，也很客氣，約在晚上8點多離開，他5月1日、2日都請假，連休兩天，3日才會正式上班。

據指出，黃均峰報到時並不是用這個名字，出事相關證件時，名字已改名為其他名字。他報到時穿著一件黑色上衣。基層員警對他會被調來金山分局都很訝異，一名警官說「為何每次出包的員警都調來金山、瑞芳，這樣不是更爽？」

台北市警察局「松山之亂」延燒，外力介入、民代關說甚囂塵上，北市警局連日來說不清楚，風暴不斷擴大，警紀敗壞連環爆。

28歲的黃均峰警專31期畢業，已從警5年左右，常因情緒控管不佳等問題出現缺失，累積申誡上百支，並因故不得配槍，是三重警分局知名問題人物。

25日黃員趁著休假，與友人到高雄十全一路上一間酒店消費，還叫來女陪侍陪同，後來黃員因故與友人起衝突，酒店叫來轄區三民一分局處理，黃員不滿掃興，不僅拒絕配合，還大嗆「我是三重分局警備隊的耶！」被在場員警依規回報三民一分局督察組，由督察組轉報三重警分局。

三重警分局針對黃員違反「非因公不得涉及不妥當場所」，記過2次處份並追究相關人員考監責任，且由於黃員在三重列教育輔導對象，經平時分局人員多次懇談、輔導及勤務督考，未見顯著改善，以人地不宜報請調整黃員至其他分局服務地區。

三重分局警備隊警員黃均峰改名，到金山警分局辦理報到。記者游明煌／翻攝
三重分局警備隊警員黃均峰改名，到金山警分局辦理報到。記者游明煌／翻攝

金山 酒店

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