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台中律師公會新任理事長盧永盛 期許同道作法制先鋒
台中市律師公會今天傍晚，在全國大飯店擧行「第30屆第3任及第31屆第1任理事長交接典禮」，理事長的薪火，由前任楊銷樺理事長的手中，傳遞到新任理事長盧永盛手中。盧永盛強調致力保障會員福祉，發揚會務外，並與大眾站在一起，回應社會上對於正義的希求，善盡社會責任，期許所有律師同道都能作為法制先鋒。
新任的盧永盛理事長，司法官學院38期結業，曾任台中、彰化、雲林地方檢察署檢察官，並已執行律師職務十餘年，法界資歷可謂相當深厚；並在公會歷任民事程序法委員會主任委員、人事主任、秘書長、常務理事兼副理事長等職務，對於公會運作著實至為熟悉，保障律師權益不遺餘力。
盧永盛也擔任台中市政府、台中市醫師公會及牙醫師公會等機關團體之法律顧問，也曾擔任台中市政府行政法規審議委員、台中市政府衛生局醫療糾紛調處委員，貢獻法律專業，調停各樣糾紛，盡心盡力；並於大專院校教授法學理論與實務課程，亦為海巡署、臺中縣(市)暨彰化縣司法警察常訓講座，積極推廣法律專業。
盧理事長的經歷，橫跨司法界、律師界、醫界及學界，閱歷廣博，實屬難能。因此，盧永盛深深了解大家的心聲，除持續捍衛律師同道的權益，永為律師同道的堅實後盾外，亦當致力營造：培育新進律師的搖籃、迎接中堅律師的驛站、關懷資深律師的家園，也會帶領本會致力於平民法律服務，並輪值進駐各級政府機關法律服務，及主動積極參與各項法律服務活動及法制宣導，恪盡律師法所揭櫫之律師使命。
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