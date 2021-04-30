女子與渣男結婚 得知交往期間對方2度結婚又離婚怒提告
台北市許姓男子與陳姓女子交往7年期間，竟2度與他人結婚又離婚，陳女完全不知情；許第2段婚姻結束12天，與陳結婚，婚後卻多次髒話辱罵陳女，又佯裝單身上玩交友軟體尋找對象，陳要離婚，請領戶籍謄本時發現許跟她交往期間，竟有2次婚姻，提告民事求償及刑事妨害婚姻，士林地檢署偵結，依妨害婚姻罪嫌將許起訴。
據了解，許男1997年與高姓女子結婚，1998年離婚，1999年又與鍾姓女子結婚，2008年又離婚，2009年與鍾女復合結婚，2013年離婚，2016年與黃姓女子結婚，2017年又與黃離婚。
許2011年與鍾仍是夫妻關係期間，與陳女展開婚外情，雙方多次發生性關係，2017年許為與陳結婚，到陳的家中向陳父母提親，陳父母答應，兩人結婚。
不料兩人夫妻關係維持不到一年，許因多次對陳罵髒話污辱，還佯裝單身在交友軟體「愛情公寓」認識女生；陳下定決心請領戶籍謄本離婚，才發現許有多次婚姻紀錄，且在兩人交往期間，許兩度與他人結婚，
起訴指出，許、陳兩人2011年到2017年都是男女朋友關係交往，許隱瞞陳女，致陳女陷於錯誤答應結婚。
許供稱，是與陳結婚前向陳求婚遭拒，因自己有未成年子女，才與黃女快速結婚，陳女沒有立場指責自己，且是拜陳所賜。
檢察官調查許的戶籍謄本、對話紀錄、交友網站首頁，結婚書約、結婚登記申請等證據，認為許犯罪事實明確，依詐術結婚罪嫌將許起訴。
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