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影／松山分局之亂延燒 陳嘉昌攜林志誠地檢署自清

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌及松山分局前分局長林志誠今天下午主動聯繫到地檢署自清。陳嘉昌表示他會向地檢署交出手機，希望藉由較為公正地地檢署釐清真相；林志誠則表示，只要是警界高層誰沒有認識黑道，希望躲在鍵盤後放話的小孬孬出來面對。

陳嘉昌這兩天持續向議會說明真相，但覺得警政署似乎不是完全相信，所以他今天來交出手機，不要為難警政署，選擇較具公信力的地檢署釐清是否有關說，希望能重振警界的士氣，而是非自有公斷。

林志誠則表示他是刑事出身的分局長，任內辦過很多幫派大哥，很多刑事高層也都認識黑幫大哥，直言希望現在面對躲在鍵盤後放訊息的小孬孬出來對質。

台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市松山分局前分局長林志誠今天下午主動聯繫到地檢署自清，並稱躲在鍵盤後放訊息的小孬孬要出來面對。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市松山分局前分局長林志誠今天下午主動聯繫到地檢署自清，並稱躲在鍵盤後放訊息的小孬孬要出來面對。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（中）及松山分局前分局長林志誠（右）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（中）及松山分局前分局長林志誠（右）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（右）及松山分局前分局長林志誠（左）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（右）及松山分局前分局長林志誠（左）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（右）及松山分局前分局長林志誠（左）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影
台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌（右）及松山分局前分局長林志誠（左）今天下午主動聯繫到地檢署自清。記者潘俊宏／攝影

陳嘉昌 黑道 北市

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