19日有數十名檢察官去諾富特用餐 北檢：加強自主健康管理

華航機師確診案例如滾雪球般，如今有諾富特防疫旅館餐飲部員工疑染疫。台北地檢署本月19日曾有數十名檢察官去用餐，北檢今下午強調，目前沒接到有同仁被匡列，會加強自主健康管理。

華航機師染疫延燒至防疫旅館，諾富特飯店昨有員工確診，經中央流行疫情指揮中心執行淨空，確診案17日就出現症狀。

台北、桃園地檢署本月19日曾與關務署台北關在諾富特舉辦座談，包括北檢、桃檢檢察長及台北關關務長等近百人出席，

累計至今已有9名華航機師染疫，並造成5位本土案例感染，中央流行疫情指揮中心今再宣布，新增3名本土案例，全部都是諾富特旅館擴大採檢的對象，包含餐飲部的員工、2位房務部的員工。

北檢指出，當天只有中午用餐。當天活動進出有全程戴口罩，依規定做好防護措施，目前沒有接到衛生單位通知有人被匡列，也並未有人傳出症狀，但已經要求同仁留意體溫、身體狀況，現雖仍正常上班，也呼籲盡量避開人潮聚集處所。