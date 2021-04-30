快訊

諾富特4員工確診 陳時中定調國內首例「飯店群聚感染」

擴大公布諾富特染疫主管足跡 連7天從三重搭機捷至機場

19日有數十名檢察官去諾富特用餐 北檢：加強自主健康管理

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店，而警方也在飯店外警戒，防止非工作人員靠近。 記者杜建重／攝影
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店，而警方也在飯店外警戒，防止非工作人員靠近。 記者杜建重／攝影

華航機師確診案例如滾雪球般，如今有諾富特防疫旅館餐飲部員工疑染疫。台北地檢署本月19日曾有數十名檢察官去用餐，北檢今下午強調，目前沒接到有同仁被匡列，會加強自主健康管理。

華航機師染疫延燒至防疫旅館，諾富特飯店昨有員工確診，經中央流行疫情指揮中心執行淨空，確診案17日就出現症狀。

台北、桃園地檢署本月19日曾與關務署台北關在諾富特舉辦座談，包括北檢、桃檢檢察長及台北關關務長等近百人出席，

累計至今已有9名華航機師染疫，並造成5位本土案例感染，中央流行疫情指揮中心今再宣布，新增3名本土案例，全部都是諾富特旅館擴大採檢的對象，包含餐飲部的員工、2位房務部的員工。

北檢指出，當天只有中午用餐。當天活動進出有全程戴口罩，依規定做好防護措施，目前沒有接到衛生單位通知有人被匡列，也並未有人傳出症狀，但已經要求同仁留意體溫、身體狀況，現雖仍正常上班，也呼籲盡量避開人潮聚集處所。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

延伸閱讀

華航機師確診事件延燒 鄭文燦公布桃園4大防疫規範

急堵諾富特破口…6機師住過「不排除飯店群聚」

檢疫旅館員工染疫後仍工作十幾天 專家憂疫情恐已擴散

華航防疫旅館員工染疫 最後一批員工傍晚送往隔離

相關新聞

今又增3例本土！諾富特飯店疫情再擴大 餐飲、房務人員都中鏢

華航機師確診案例如滾雪球般，如今演變成疑似諾富特防疫旅館群聚感染，累計至今已有9名華航機師染疫，並造成5位本土案例感染，...

擴大公布諾富特染疫主管足跡 連7天從三重搭機捷至機場旅館站

諾富特防疫旅館第一例被確診的房務主管（案1120）目前仍住在加護病房中，尚未能疫調，但礙於諾富特旅館檢疫結果出爐，又有3...

諾富特4員工確診 陳時中定調國內首例「飯店群聚感染」

諾富特防疫旅館昨確診首例防疫旅館人員（案1120），昨緊急擴大採檢，今又再增加3例本土案例，統統都是諾富特旅館的員工，分...

19日有數十名檢察官去諾富特用餐 北檢：加強自主健康管理

華航機師確診案例如滾雪球般，如今有諾富特防疫旅館餐飲部員工疑染疫。台北地檢署本月19日曾有數十名檢察官去用餐，北檢今下午...

諾富特飯店疫情擴大？ 陳時中下午2時主持指揮中心記者會

華航所屬的「諾富特飯店」昨出現國內第一例防疫旅館確診個案（案1120），中央流行疫情指揮中心昨宣布清空旅館，將旅館內40...

7旬阿伯與百人接觸熱舞恐釀破口 陳時中指有3處可檢討

70多歲的男子（案1112）協助兄嫂在居家檢疫期間送餐，因看見哥哥在家中跌倒，進入居家檢疫處所攙扶兄長（案1068），停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。