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侵占結餘款10萬餘元 嘉縣2公務員判刑定讞

中央社 / 台北30日電

嘉義縣政府負責勞工業務的陳姓、鄭姓公務員，涉以不實憑證核銷活動經費，拒不繳還結餘款10萬餘元。二審判陳男5年1月、鄭女5年3月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國100年間，陳姓男子當時擔任嘉義縣社會局勞工行政科業務督導員，鄭姓女子則擔任勞資關係科約用人員，分別辦理「100年度勞工安全衛生在地扎根計畫－勞工健康週系列活動－工安體感訓練」、「外勞政策管理觀摩活動」。

陳男、鄭女以預借現金方式取得活動經費，共新台幣41萬元；陳男、鄭女涉嫌明知活動報名人數不及原訂計劃，決定合併辦理2件不同性質的活動，實際上2件活動的行程與參與人員皆相同。

活動結束後，陳男、鄭女發現仍有經費未用完，涉嫌以不實的車資、餐費、講師費等單據辦理全額核銷，各自侵占結餘款5萬2577元、5萬6550元。

一審嘉義地方法院認為陳男、鄭女行徑離譜至極，依貪污治罪條例侵占公用財物罪，判處陳男有期徒刑5年2月，褫奪公權3年，鄭女判刑5年4月，褫奪公權3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，陳男、鄭女仍否認侵占公用財物。二審調查全案事證，仍認定陳男、鄭女犯罪事證明確，但一審認定金額有誤，因此撤銷改判。

二審審酌，陳男、鄭女法治觀念淡薄且無悔意，但2人因貪圖小利一時失慮，犯罪金額各僅5萬餘元，犯罪型態、規模與毫無可逭的貪官污吏難以等同併論，若處以侵占公用財物罪的最低刑度10年仍嫌過重。

二審認為，陳男、鄭女符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」規定，各判刑5年1月、5年3月，均褫奪公權3年。最高法院日前駁回2人上訴，全案定讞。

嘉義 公務員

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