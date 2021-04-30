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首例！最高院調解成功 東和鋼鐵侯貞雄付千萬官司落幕

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

侯貞雄。圖／聯合報系資料照片
侯貞雄。圖／聯合報系資料照片

最高法院上月1日啟動民事移付調解制度，日前首件調解成立案件出爐，由台灣高等法院前刑事庭長王聰明擔任調解委員，替東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄買賣土地紛爭畫下句點，雙方最終以1030萬元和解。

侯貞雄2013年5月3日和桃園市龍潭區三林段某土地公同共有人梁姓女子簽約，以6200萬元購買梁女的土地持分，雙方2017年辦理移轉登記所有權，但侯只付5500萬元，未付700萬元尾款。

梁女前年提民事訴訟，請求侯貞雄給付買賣價金尾款700萬元，並請求一部分違約金1100萬元，共1800萬元；侯貞雄抗辯，梁女出售土地應有部分3分之2，卻只移轉登記2分之1，導致他損失1550萬元，因此拒絕付尾款，另要求梁女給付1550萬元。

梁女反駁，侯貞雄經營的明台育樂公司2009年已經向其他土地公同共有人買到2分之1持分，不可能認為她還有3分之2持分，她已經依約移轉登記。

台北地方法院一審去年1月侯貞雄應給付梁女700萬尾款、1100萬元違約金，高院二審去年6月改判侯貞雄應給付700萬尾款、100萬違約金。案件上訴，最高法院移付調解，雙方嘗試以訴訟外制度解決紛爭。

擔任調解委員的退休庭長王聰明逐一列出計算違約金基礎，包括尾款占價金的比例、尾款未付市場合理利息、計算違約時間長短等資料，並分析訴訟充滿不確定性且時間長，最後雙方同意和解，侯貞雄願在5月10日前支付梁女1030萬元，讓官司落幕。

最高法院3月1日開始民事移付調解制度，有21位民事調解委員、14位家事調解委員，目前有29件調解案件，1件成立，1件不成立；最高法院認為，民事移付調解制度不但可以滿足當事人需求，也可以維持當事人間的和諧，節省解決紛爭的時間和勞費。

台灣高等法院 民事訴訟 東和鋼鐵

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